Alemania, Francia y Reino Unido informaron este lunes que están dispuestos a tomar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” contra Irán. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región”, señaló un comunicado conjunto, que añadió que esto se hará “potencialmente mediante la habilitación de acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que Reino Unido aceptó la solicitud de Estados Unidos para utilizar bases británicas “con ese propósito defensivo específico y limitado”. “Nuestros socios en el Golfo nos han pedido que hagamos más para defenderlos (…) Tenemos aviones británicos en el aire como parte de operaciones defensivas coordinadas que ya han interceptado con éxito ataques iraníes”, sostuvo Starmer.

Sin embargo, la única manera de detener la amenaza es destruir los misiles en su origen, “en sus depósitos de almacenamiento o en los lanzadores que se utilizan para dispararlos”, afirmó. Reino Unido no participó en los ataques iniciales contra Irán y no se unirá ahora a acciones ofensivas, aclaró.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, aclaró este lunes que ese país no tiene intención de participar en operaciones militares contra Irán. En una entrevista con la emisora ​​de radio alemana Deutschlandfunk, Wadephul expresó su preocupación por la escalada en Medio Oriente .

Señaló que, si bien el Reino Unido decidió proporcionar bases para el uso de Estados Unidos, Alemania no cuenta con los recursos militares necesarios en la zona ni con la intención de sumarse a tales acciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró este lunes que ese país está dispuesto a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania con base en acuerdos vinculantes.

En una conferencia de prensa, Barrot afirmó que la acción militar contra Irán debería haberse debatido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas antes de las acciones unilaterales de Israel y de Estados Unidos.

Estas declaraciones se produjeron después de que Alemania, Francia y el Reino Unido afirmaran en un comunicado conjunto que están dispuestos a tomar “las medidas defensivas necesarias y proporcionadas” contra Irán, incluyendo medidas destinadas a destruir su capacidad para disparar misiles y drones en su origen.

Por otra parte, China espera que Francia trabaje con China para promover la reducción de las tensiones en Medio Oriente y defender conjuntamente las normas básicas de las relaciones internacionales, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. Wang formuló estas declaraciones en conversación telefónica con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot.

