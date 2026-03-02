Impacto en cadena y tránsito al límite

Un choque entre un colectivo interurbano de la empresa Koko y un camión Iveco cargado con chapas complicó la circulación en la zona de los puentes carreteros, en sentido Neuquén–Cipolletti.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:15, en un horario de alto movimiento vehicular. Según se informó, el camión impactó desde atrás al colectivo, que trasladaba algunos pasajeros. En un primer momento se mencionó la posible participación de una moto, pero luego se confirmó que no estuvo involucrada.

Un solo carril y largas filas

Tras el impacto, la calzada quedó reducida a un único carril. La falta de señalización visible en el sector obligó a los conductores a disminuir la velocidad de manera abrupta, lo que generó demoras y extensas filas de vehículos que se extendieron varios metros.

La situación afectó a quienes cruzaban desde Neuquén hacia Cipolletti en pleno mediodía, cuando el flujo vehicular suele intensificarse.

Intervino la Policía de Río Negro

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro, que ordenó el tránsito y asistió en las actuaciones correspondientes.

A pesar de la violencia del impacto y de la carga que transportaba el camión, no hubo personas heridas. Los conductores intercambiaron la documentación de los seguros en el lugar.

El tránsito se normalizó de manera paulatina, aunque las demoras se mantuvieron durante varios minutos en uno de los corredores más transitados de la región.