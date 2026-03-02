Las principales aerolíneas continúan con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región, lo que ha dejado a miles de viajeros varados. Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EE.UU. e Israel en Medio Oriente, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores, víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer. Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos. Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad.

Qatar, Emiratos Árabes, Irak y Baréin, además de Kuwait, mantienen completamente cerrada su operativa desde el sábado y la mantendrán así al menos hasta mediados de semana, según han ido anunciando en las últimas horas.

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido. Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai dejó cuatro personas heridas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración.

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad. En el aeropuerto de Berlín no hay actualmente llegadas desde países afectados por la guerra de Irán ni despegues hacia esos destinos, según un portavoz del aeropuerto BER. En Fráncfort, el aeropuerto más grande de Alemania, tampoco ha habido vuelos hacia la región.

La principal aerolínea alemana, Lufthansa, no volara hacia Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil y Teherán al menos hasta el próximo sábado. Respecto a British Airways, no ha emitido este domingo ningún aviso, pero su propia página web muestra como "no disponibles" durante el domingo y el lunes 2 de marzo los vuelos a: Dubái, Abu Dabi, Doha, Kuwait, Baréin y Bagdad. En todos estos destinos el primer vuelo será el martes 3 de marzo.

También las grandes aerolíneas asiáticas, entre ellas de China, India, Singapur y Japón, han cancelado sus conexiones con Oriente Medio, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares, además de destino final.

Fuentes: efe, reuters

