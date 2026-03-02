En Argentina, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) emitido por ANSES es fundamental para acceder a la seguridad social y realizar múltiples trámites. Desde iniciar un empleo hasta inscribirse en planes sociales o darse de alta en obras sociales, contar con la constancia actualizada es un requisito imprescindible.

El organismo nacional facilita la gestión de este documento de modo completamente digital, evitando la necesidad de trámites presenciales o intermediarios. La constancia descargada desde la plataforma oficial posee validez legal total, sin requerir firmas, sellos ni fecha de vencimiento.

Para obtener la Constancia de CUIL de ANSES en 2026

El proceso es sencillo y directo a través del sitio web oficial. No es necesario recordar claves complejas para realizar la consulta básica.

Es importante aclarar que si el sistema indica que el usuario no está registrado, deberá acudir una sola vez a una oficina de ANSES con su DNI físico para realizar el alta en la base de datos. Este trámite presencial no requiere turno previo.

¿Para qué sirve la Constancia de CUIL y cuándo es obligatoria? Este código representa el registro laboral y previsional de cada ciudadano frente al Estado y es solicitado habitualmente para iniciar trabajos, inscribirse en moratorias, acceder a planes sociales, entre otros trámites.

Además de descargar la constancia, ANSES recomienda que cada persona revise y actualice sus datos personales al menos una vez al año mediante la plataforma Mi ANSES. Mantener actualizados el teléfono y correo electrónico es fundamental para recibir notificaciones sobre pagos y cambios normativos.

Constancia de CUIL ANSES 2026: cómo descargarla e imprimirla fácil

Para actualizar la información, solo hay que ingresar con la Clave de la Seguridad Social, seleccionar el apartado «Información Personal» y luego «Domicilio y datos de contacto». También se puede realizar desde la app Mi ANSES, en la opción «Modificar datos» del menú.