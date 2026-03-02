A partir de paneles solares, Los Chihuidos tendrá electricidad las 24 horas

Desde este martes, 3 de marzo, la comunidad de Los Chihuidos verá equiparar sus oportunidades con las del resto de las localidades de la Provincia: con la inauguración del parque solar que construyó la empresa PAE, contará finalmente con servicio eléctrico las 24 horas del día y dejará de ser el último pueblo de la Provincia que no contaba con suministro continuo.



Durante años, los pobladores vivieron una situación desigual: disponían de electricidad solo 13 horas diarias, lo que condicionaba la vida cotidiana, el estudio de los chicos, el trabajo y las oportunidades de desarrollo.



“Al asumir la gestión vimos esta injusticia: por un lado, Vaca Muerta con todo su auge, con todo lo que genera esa roca, con empresas trabajando y en el corazón de Vaca Muerta una comunidad sin luz”, expresó hoy el gobernador Rolando Figueroa en contacto con la prensa, durante la inauguración de 70 cuadras pavimentadas en el Distrito 2, el barrio del Polo Tecnológico en Neuquén capital.



La iniciativa, impulsada junto a la empresa PAE, forma parte de una política pública orientada a garantizar igualdad de oportunidades y desarrollo con equidad territorial. “Ahora va a tener luz las 24 horas y lo logramos todos juntos”, destacó el mandatario.



Con la puesta en marcha del parque solar, Los Chihuidos dejará de ser el único pueblo neuquino sin electricidad permanente, en lo que el Gobernador definió previamente como “un acto de estricta justicia” para sus habitantes.