Sábado 10 de Enero, Neuquén, Argentina
Manchester City se abusó del Exeter y consiguió una histórica goleada en la FA Cup

El equipo de Guardiola no tuvo piedad ante un elenco de tercera división, marcando la jerarquía entre ambos equipos. Además el campeón defensor cayó ante un equipo de sexta división. 

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 16:22
EL city concretó todo lo que tivo frente al arco

Por la tercera ronda de la FA Cup, el Manchester City fulminó al Exeter City, equipo de la tercera categoría del fútbol inglés por 10-1, y  se metió en la siguiente instancia. La gran sorpresa se dio con el campeón defensor, Crystal Palace, que quedó eliminado ante un equipo de sexta división. 

En un monólogo de los ciudadanos, los goles fueron convertidos por Max Alleyne, Rodrigo Hernández, Jake Doyle-Hayes en contra, Jack Fitzwater en contra, Rico Lewis en dos oportunidades, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, mientras que Exeter City descontó por intermedio de George Birch.

Otro de los equipos que marcó la gran diferencia que tiene los equipos de Premier League, con los del ascenso, es Wolves, que de local goleó 6-1 al Shrewsbury Town.

Las sorpresas de la segunda rueda se dieron el día viernes, cuando el Wrexham superó por penales al Forest por 4-3, luego de empatar en tres. Mientras que el campeón defensor Crystal Palace, quedó eliminado en el inicio del sábado ante un equipo de la sexta división, el Macclesfield, por 2-1.

Por otra parte, Everton cayó 3-1 ante Sunderland en la tanda de penales, Leicester City superó 2-0 a Cheltenham, Southampton venció 3-2 al Doncaster, Ipswich venció al Blackpool, Brentford superó 2-0 al Sheffield, Fulham venció 3-1 al Middlesbrough, Burney goleó 5-1 al Millwall, Stoke City superó 1-0 a Coventry, Boreham cayó 5-0 con el Burton Albion

