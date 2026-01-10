Por la tercera ronda de la FA Cup, el Manchester City fulminó al Exeter City, equipo de la tercera categoría del fútbol inglés por 10-1, y se metió en la siguiente instancia. La gran sorpresa se dio con el campeón defensor, Crystal Palace, que quedó eliminado ante un equipo de sexta división.

En un monólogo de los ciudadanos, los goles fueron convertidos por Max Alleyne, Rodrigo Hernández, Jake Doyle-Hayes en contra, Jack Fitzwater en contra, Rico Lewis en dos oportunidades, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, mientras que Exeter City descontó por intermedio de George Birch.

Otro de los equipos que marcó la gran diferencia que tiene los equipos de Premier League, con los del ascenso, es Wolves, que de local goleó 6-1 al Shrewsbury Town.

Las sorpresas de la segunda rueda se dieron el día viernes, cuando el Wrexham superó por penales al Forest por 4-3, luego de empatar en tres. Mientras que el campeón defensor Crystal Palace, quedó eliminado en el inicio del sábado ante un equipo de la sexta división, el Macclesfield, por 2-1.

Por otra parte, Everton cayó 3-1 ante Sunderland en la tanda de penales, Leicester City superó 2-0 a Cheltenham, Southampton venció 3-2 al Doncaster, Ipswich venció al Blackpool, Brentford superó 2-0 al Sheffield, Fulham venció 3-1 al Middlesbrough, Burney goleó 5-1 al Millwall, Stoke City superó 1-0 a Coventry, Boreham cayó 5-0 con el Burton Albion