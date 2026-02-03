El Super Bowl 2026 apunta a convertirse nuevamente en un hito para la industria de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Según estimaciones de la Asociación Americana del Juego (AGA), el evento podría generar 1.760 millones de dólares en apuestas legales, una cifra que refleja la expansión sostenida del sector y un crecimiento cercano al 27% respecto a la edición anterior.

La proyección fue publicada a pocos días de la final que se disputará el 8 de febrero en Santa Clara, California, entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. De acuerdo con la AGA, el aumento del volumen apostado está directamente vinculado al fortalecimiento del mercado regulado, impulsado por los gobiernos estatales y las autoridades tribales, que han ampliado y profesionalizado la oferta legal en los últimos años.

Desde la organización destacan que el Super Bowl sigue siendo el principal catalizador del mercado de apuestas deportivas, al concentrar audiencias masivas, interés deportivo transversal y consumo de entretenimiento en un solo acontecimiento. Además, subrayan que la migración progresiva de los apostadores hacia plataformas reguladas contribuye a un ecosistema más seguro, transparente y controlado.

El crecimiento del sector se aceleró a partir de 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a los estados a regular las apuestas deportivas. Desde entonces, 38 estados y el Distrito de Columbia han legalizado esta actividad bajo distintos modelos. En este contexto, el Super Bowl se consolida no solo como el evento deportivo más relevante del país, sino también como un activo central para la industria del juego legal en Estados Unidos.