La Fiesta Nacional de la Confluencia contará con stands informativos de distintas organizaciones, que brindarán asistencia a los presentes como también folletería sobre distintos temas.

En el caso del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano estarán presentes en la Fiesta Nacional de la Confluencia con el objetivo de acercar a la ciudadanía información clara y accesible sobre derechos laborales, empleo y formación profesional.

Desde la Subsecretaría de Trabajo indicaron que buscan visibilizar las acciones que se llevan adelante en cada una de sus áreas, tanto desde Relaciones Laborales como desde la Policía de Trabajo.

Allí brindarán información fundamental para que las personas conozcan sus derechos en el ámbito laboral y sepan dónde y cómo denunciar distintas situaciones vinculadas al trabajo, promoviendo entornos laborales más justos y seguros.

El stand contará además con un espacio de intercambio dinámico, donde se desarrollará un juego de preguntas y respuestas, que permitirá abordar de manera lúdica distintos temas vinculados al mundo del trabajo, los derechos laborales y las obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores, generando instancias de aprendizaje participativo para personas de todas las edades.

Además quienes se acerquen al stand podrán inscribirse en el portal Emplea Neuquén, una herramienta clave para la intermediación laboral y la formación profesional, que conecta a personas que buscan empleo con oportunidades laborales y propuestas de capacitación en distintos puntos de la provincia.

También habrá distintas dinámicas participativas orientadas a acercar información sobre Empleo y Orientación laboral. Entre ellas, el Dado Gigante del Empleo, una propuesta que invita a reflexionar sobre el propio recorrido laboral, identificar habilidades ya adquiridas o pensar en trabajos que se desea realizar.

Asimismo, se desarrollará el Semáforo del Empleo, una actividad que aborda creencias frecuentes sobre el primer empleo, la experiencia laboral, la formación y la elaboración del currículum vitae.