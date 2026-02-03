Este martes, la Municipalidad de Neuquén anunció la cuarta tanda de entradas preferenciales gratuitas para los vecinos de la ciudad, como parte de una iniciativa para premiar a los buenos contribuyentes. Estas entradas, que permitirán acceder a los lugares más cercanos al escenario principal, están disponibles exclusivamente para quienes estén al día con sus pagos y buscan disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, la celebración más grande del país.

Los vecinos que deseen obtener su entrada preferencial deben ingresar al portal web de la Municipalidad (www.neuquencapital.gov.ar), completar sus datos y recibir un código QR que les permitirá acceder a las cuatro entradas sin costo alguno. Esta modalidad digital, que reemplaza la entrega de pulseras, busca hacer el proceso más confiable y ágil para los asistentes.

Es importante que los solicitantes verifiquen cuidadosamente sus datos, especialmente el correo electrónico, antes de completar el formulario, para evitar cualquier inconveniente. De esta manera, los buenos contribuyentes podrán asegurar su lugar en la fiesta con un sencillo trámite online.

Para quienes no estén al día con sus pagos, también existen alternativas de compra disponibles. A través de la plataforma de venta digital entradauno.com, se pueden adquirir entradas para el evento, ya sea el pase completo para toda la fiesta, el pase diario para un solo día o el pack familiar, que incluye cuatro entradas al precio de tres. De esta forma, todos los neuquinos podrán disfrutar del evento, independientemente de su situación tributaria.