Deportivo Riestra llegó a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro para poder disputar sus partidos como local en la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Pedro Bidegain, popularmente conocido como Nuevo Gasómetro, en el Bajo Flores en la Capital Federal.

Será la primera participación del Malevo en un certamen internacional de Conmebol y no podrá hacerlo en su propio estadio, el Guillermo Laza, que está ubicado a tan solo 400 metros de la cancha del Ciclón. Esto se debe a que el mismo, que extendió su capacidad a unos 8 mil espectadores, no cumple con algunos requisitos reglamentarios y de infraestructura establecidos por el ente rector del fútbol sudamericano.

Clasificado directamente a fase de grupos, Deportivo Riestra jugará al menos tres partidos de la Copa Sudamericana en el Gasómetro. El acuerdo con las autoridades del Ciclón, tendrá vigencia de tres partidos y el monto de 135 millones de pesos pagado en los primeros diez días de firmado el contrato.

Se aclaró también que el acuerdo será libre de gastos y posibles multas, montones que también deberá afrontar el Malevo; que si bien deberá mudar su localía lo hará a meros metros de su propia casa.

Emplazada en Av. Varela y Ana María Janer en el Bajo Flores, solo lo separa 348 metros separan a Riestra del estadio Pedro Bidegain. Menos de cinco minutos a pie. La distancia es incluso menor a los 403 metros entre el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con el Presidente Perón, popularmente denominado Cilindro de Avellaneda, de Independiente y Racing, respectivamente. Esto convierte al Ciclón y al Malevo en los equipos menos alejados entre sí de la máxima categoría.

Tan corta es la división entre uno y otro que cada vez que Riestra juega de local sucede algo impensado: se ve el estadio de San Lorenzo de fondo. Se debió a la gran altura del Bidegain que le permite ser observado desde la platea Pablo Tirri y en las trasmisiones televisivas de cada uno de sus encuentros. Lo único que separa un recinto del otro es el estacionamiento del Nuevo Gasómetro, la avenida Varela y una cancha auxiliar de Riestra.