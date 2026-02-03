Con el objetivo de volver a una Copa del Mundo, el seleccionado Argentino de básquet femenino comienza a trabajar de cara a lo que será el Torneo Clasificatorio rumbo al Mundial de Alemania 2026, certamen que se jugará del 11 al 17 de marzo en Estambul.

Previamente, Gregorio Martínez dio a conocer el pre listado de 24 jugadoras de donde saldrán las 12 representantes definitivas, que entrenaran del 5 al 8 de marzo en Madrid. La intención es mantener la base consolidada del equipo que quedó 4to en el AmeriCup 2025, resultado que depositó al equipo argentino en el clasificatorio.

Dentro del listado apresen nombres conocidos para Neuquén. Por un lado está la pívot Natassja Kolff, neuquina que hoy se desempeña en Obras, siendo pieza importante de uno de los equipos animadores del torneo.

Naty Kolff se suma al listado de la selección argentina

Además, figura la jugadora de Independiente de Neuquén Laila Raviolo. La nacida en Salto Grande lleva disputados con la camiseta del rojo 24 partidos, con un promedio de 32.5 minutos, un total de 365 puntos (15.2 por partidos)

“Trato de trabajar año a año para mejorar mi juego y estar mejor y disponible para el equipo donde estoy. Esto es una causalidad estar en esta lista. Me enfoco en seguir trabajando, mejorando y ser lo más completa como jugadora” expresó la Alera del rojo neuquino.

Con Melisa Gretter como capitana, la preselección está integrada por Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Agostina Burani, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Luciana Delabarba, Sol Depetris, Macarena D’Urso, Julia Fernández, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Agustina Marín, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Sofía Novoa, Dalma Piri, Laila Raviolo, Lucila Sampietro, Delfina Saravia, Amaiquen Siciliano y Nicole Tapari.

“No somos candidatos, esto es una ilusión. Pero cuando llegamos hasta acá, nos van a tener que sacar con los pies para adelante. No vamos de turistas, vamos a competir” expresó Martínez, DT que cumple su sexto año frente al equipo nacional.

Argentina debutará el 11 de marzo frente a Australia, luego enfrentará al local Turquía, Canadá, Hungría y Japón en un formato de todos contra todos. El certamen otorgará tres cupos al Mundial, sin contar a Australia, ya clasificada por su título en la AsiaCup.