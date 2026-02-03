La Confederación Argentina de Básquet (CAB) anunció el regreso de los Campeonatos Argentinos de Federaciones, tras la última edición celebrada en 2023. De acuerdo al calendario deportivo confeccionado por el Departamento de Competencias, los certámenes de Mini (U11) e Infantiles (U13) comenzarán a partir de la última semana de junio, en ambas ramas y tanto en la modalidad tradicional 5 contra 5 como en 3x3.

El Grupo 4 denominado Patagonia, estará conformado por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, con FEBAMBA (Federación de Basquetbol de Capital Federal y Conurbano bonaerense), Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires como zonas únicas por tener más de 10 mil jugadores/as registrado oficialmente.

El resto del país estará dividido de la siguiente manera, Grupo 1, NOA (Noroeste Argentino), Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, Grupo 2, NEA (Noreste), Entre Río, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa y el Grupo 3, Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja).

Cabe destacar que las sedes de los Grupos 1, 2, 3 y 4, así como también de la Segunda Fase (2 cuadrangulares) y Tercera Fase (semifinales y final) serán por licitación con requisitos organizativos monitoreados por CAB. Los partidos deberán disputarse en estadios cerrados y todo los torneos serán transmitido por Básquet Pass.

CALENDARIO



MASCULINO - MINI U11

Primera Fase: 20 y 21 de junio

Segunda Fase: 4 y 5 de julio

Tercera Fase: 18 y 19 de julio



MASCULINO - INFANTILES U13

Primera Fase: 1 y 2 de agosto

Segunda Fase: 15 y 16 de agosto

Tercera Fase: 29 y 30 de agosto



FEMENINO - MINI U11

Primera Fase: 27 y 28 de junio

Segunda Fase: 11 y 12 de julio

Tercera Fase: 25 y 26 de julio



FEMENINO - INFANTILES U13

Primera Fase: 8 y 9 de agosto

Segunda Fase: 22 y 23 de agosto

Tercera Fase: 5 y 6 de agosto