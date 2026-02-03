La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el incendio rural registrado en el paraje Tromen, zona de Buta Ranquil, se encuentra controlado. En el operativo intervino una brigada integrada por 8 combatientes, que debió acceder al área tras una caminata de aproximadamente 3 horas y media, debido a la complejidad del terreno y la distancia hasta el foco.

El fuego afectó pastizales y monte autóctono, con una superficie estimada de unas 100 hectáreas. Luego de las tareas de control desarrolladas en el lugar, actualmente los equipos continúan con trabajos de enfriamiento y vigilancia, para prevenir reactivaciones.

Participa la brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Chos Malal, junto a puesteros de la zona. El helicóptero con helibalde permanece en el aeropuerto de esa localidad en guardia operativa, disponible para intervenir si la situación lo requiere.

El operativo comenzó ayer lunes a las 14, cuando se recibió el alerta. Las primeras tareas se extendieron hasta la 1 de la madrugada de este martes, cuando se logró dejar el incendio contenido.