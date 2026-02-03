La construcción del parque solar en Los Chihuidos entró en una fase decisiva con la colocación de los paneles fotovoltaicos. El avance marca un punto central dentro de una obra pensada para asegurar electricidad las 24 horas en este paraje ubicado en la Región Vaca Muerta.

Los trabajos están a cargo de Pan American Energy (PAE), operadora con actividad en la zona. El proyecto surgió a partir de gestiones del Gobierno provincial con el objetivo de ampliar el acceso a la energía en áreas alejadas de los grandes centros urbanos.

Durante el inicio de esta etapa estuvieron presentes el gobernador Rolando Figueroa y el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset.

Un cambio estructural para el abastecimiento

Actualmente, Los Chihuidos cuenta con electricidad durante unas 13 horas por día a través de un grupo electrógeno que funciona con diésel. Ese sistema implica altos costos, dependencia del traslado de combustible y cortes frecuentes, sobre todo en invierno.

El parque solar busca reemplazar ese esquema por una generación más estable. La inversión de PAE ronda el millón de dólares e incluye la instalación de 288 paneles solares con una potencia de 200 kW y un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh, que permitirá almacenar energía y otorgar autonomía por hasta dos días.

Obras complementarias que prepararon el terreno

Antes de esta etapa, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) finalizó trabajos de reestructuración en las líneas de media y baja tensión y en el alumbrado público. Esa intervención superó los 360 millones de pesos y se financió a través de un fondo de la Secretaría de Ambiente provincial con aportes de la misma empresa.

Esa infraestructura resulta clave para que la energía generada por el parque pueda distribuirse de manera segura y continua dentro de la localidad.

“Un antes y un después” para la localidad

Durante la recorrida por la obra, el gobernador Figueroa definió la construcción del parque como “un acto de estricta justicia” y agregó:

“De esto hablamos cuando hablamos de equidad territorial”, dijo el gobernador Rolando Figueroa

Sobre el impacto que tendrá el suministro permanente, sostuvo:

“Esto le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que pretenden estudiar. Es un gran paso. Será un antes y un después”, afirmó.

Con el avance de los paneles ya en marcha, el proyecto entra en su tramo más visible y acerca a Los Chihuidos a un esquema de abastecimiento eléctrico continuo, con una infraestructura pensada para sostener el crecimiento de la zona en los próximos años.