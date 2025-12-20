Para celebrar las cuatro décadas de la emblemática prueba atlética, el municipio de Cipolletti lanzó la convocatoria para participar del Museo Histórico de La Corrida, un espacio que recopilará los momentos más significativos desde su nacimiento en 1986.

El museo se montará en las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti durante todo el mes de febrero, como antesala de la edición N° 40 de La Corrida, prevista para el 7 de marzo de 2026. La exposición ofrecerá una experiencia inmersiva para vecinos, atletas y visitantes, que podrán revivir la historia y evolución de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la Patagonia.

A través de la Dirección General de Deportes, el municipio invita a los cipoleños a colaborar con el museo aportando en calidad de préstamo, fotografías, material audiovisual, remeras y medallas.

Los interesados pueden comunicarse al 449-4900, interno 1138, o por correo electrónico a deportes@cipolletti.gob.ar.

Una historia que une generaciones

El director general de Deportes, Leandro Domini, destacó que la iniciativa busca reconstruir la identidad y la historia del acontecimiento reconocido a nivel nacional e internacional. “Estamos diseñando una exposición única, moderna y atractiva, para que todos podamos formar parte del relato que construimos a través de la Corrida familiar y competitiva durante estos últimos 40 años” y agregó: “la idea surgió porque cada cipoleño tiene un pedacito de historia de La Corrida, y queremos conectar esos recuerdos dispersos y plasmarlos en un museo donde todos puedan aportar algo”.

Entre los primeros colaboradores se encuentra Miguel Manuel, quien aportó remeras, medallas, fotos y cartas de reconocimiento de distintas ediciones. Manuel destacó: “Hace 34 años que participo de La Corrida. Con dos amigos corrimos 30 años juntos. Siempre me gustó hacer actividad física y participar con mi familia, incluso con mis hijos y nietos”.

Sobre la experiencia de participar, agregó: “Es la salud, es la vida. No competimos, sino que disfrutamos. Recomiendo a todos que hagan actividad física”.