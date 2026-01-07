En el camping Nepen Hue de Plottier, se pondrá en marcha este jueves la edición 50 de la Regata internacional del Rio Negro, competencia que volverá a tener a los hermanos Franco y Dardo Balboa, buscando el tricampeonato.

El retorno se hizo esperar para dos de los referentes del canotaje neuquino, quienes ganaron en la edición 2018, y volvieron a revalidar en el 2023. En el medio, podios mundiales para el seleccionado argentino en el 2019.

El K2 pasó hoy por el control de embarque, y quedó listo para lo que serán 8 etapas de alta resistencia. Dardo Balboa, quien tendrá delante de la embarcación a Franco, espera con gran expectativa el retorno, “La regata del Rio Negro siempre nos gustó, es una prueba que hay que prepararse mucho y por cuestión laborales nos costaba prepararnos, coordinar viajes y estadías. Este año no queríamos faltar por los 50 años, asique le estamos metiendo” expresó en Verano de Primera.

Para esta edición, los Balboa representarán al club Entrerriano, “Tenemos un bote que camina bien y nos sentimos muy cómodos” expresó, agregando además que “lo más complicado es coordinar un doble, eso hace que la embarcación camine rápido y que se cansen tanto los palistas. Después va en el entrenamiento porque físicamente demanda mucho y hay que estar bien físicamente”.

los hermanos buscarán su tercer título en la regata 50

Pensando en las diferentes etapas, los neuquinos conocen las primeras partes a la perfección, donde el rio es más correntoso y con remolino, las últimas son más calmas, “Hay que entender el río, que cambia año tras año. Nosotros tenemos un buen bote y conocemos bien las primeras etapas, después el rio se va calmando y se vuelve una carrera más tranquila. Nosotros nos sentimos cómodos en estos ríos” culminó.

La regata más larga del mundo tendrá su etapa inicial el jueves desde Plottier a Cipolletti, para completar los primeros 25 kilómetros de travesía. Luego se encadenarán las etapas Cipolletti-General Roca (40 km); General Roca-Villa Regina (62 km); primera jornada de descanso (domingo 11/01)

La cuarta etapa inicia en Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39 km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); segundo descanso (jueves 15/01)

El último tramo tendrá: General Conesa-Estancia (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km) y La Cantera-Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435 kilómetros.

Nota completa con Dardo Balboa, en Verano de Primera