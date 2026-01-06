Desde este jueves y durante diez días, se disputará la tradicional Regata internacional del Rio Negro, competencia que llega a su 50 edición, y que volverá a tener el Rio Limay como largada el jueves dese el camping Nepen Hue de Plottier,

Desde la organización confirmaron la cifra oficial de 113 embarcaciones, y un total de 232 palistas compitiendo en las diferentes categorías, que tendrán el primer tramo el jueves 8, y llegarán a Viedma el 18 del mismo mes.

Neuquén tendrá un total de 55 palistas, representando a los clubes Centro de Residentes Santafesinos, Biguá, Ceppron, Independiente, Asociación Italiana, Río Limay y Canotaje Plottier, conteniendo a los palistas de la capital neuquina, Plottier y Centenario, que buscarán completar las 9 etapas tras recorrer 435 kilómetros por los ríos Limay y Negro.

Salinas- Caceres, ganadores de la regata 2025

La regata más larga del mundo tendrá su etapa inicial el jueves desde Plottier a Cipolletti, para completar los primeros 25 kilómetros de travesía. Luego se encadenarán las etapas Cipolletti-General Roca (40 km); General Roca-Villa Regina (62 km); primera jornada de descanso (domingo 11/01); Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39 km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); segundo descanso (jueves 15/01); General Conesa-Estancia (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km) y La Cantera-Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435 kilómetros.

“La Regata Internacional del Río Negro es un evento emblemático del deporte argentino, con una trayectoria que nos enorgullece y que trasciende generaciones. Para Neuquén es muy significativo ser parte de esta edición especial, con 55 palistas y siete clubes representando a la provincia del Neuquén, demostrando el crecimiento, el compromiso y el nivel del canotaje regional”, aseguró la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

“Esta regata es también el reflejo de un trabajo conjunto y sostenido entre las provincias de Neuquén y Río Negro, con el acompañamiento y la decisión política de ambos gobernadores, que entienden al deporte como herramientas de integración, identidad y desarrollo regional”, añadió.

La legión neuquina para esta edición estará encabezada por los hermanos Franco y Dardo Balboa, quienes regresan a la competencia como Bicampeones en K2 seniors, principal categoría. También dirán presente nombres destacados como Pascual Orellana (K2 Master), Valeria Cilleruelo (K2 Damas Open) y el múltiple ganador Ariel Basualto junto a su hija Isabella (Travesía doble mixto A).