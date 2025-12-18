La Regata del Río Negro se prepara para vivir su edición número 50, una cifra que no solo marca un aniversario redondo sino también la consolidación de una de las competencias más emblemáticas del deporte argentino. Con un recorrido de 435 kilómetros distribuidos en nueve etapas, la prueba recupera su formato original en dobles y suma tramos históricos que no se recorrían desde hace décadas.

La presentación oficial se realizó en la ciudad de Neuquén y estuvo encabezada por autoridades, organizadores y referentes del canotaje. Allí, Marcelo Barra, presidente del Club Náutico de la Ribera, destacó el largo proceso de trabajo que permitió llegar a esta edición especial.

“Ya son 50 ediciones y venimos trabajándola hace más de un año y medio. En marzo de 2024 nos reunimos con referentes del deporte que nos marcaron tres objetivos claros: sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles, volver al formato de nueve etapas y que la regata se corra en dobles, que fue como nació”, explicó.

Según detalló Barra, esos objetivos se cumplieron en su totalidad. La competencia se disputará a lo largo de nueve días, con dos jornadas de descanso, respetando tanto las exigencias organizativas como los pedidos de los propios deportistas. “Hoy podemos decir que el objetivo está cumplido”, afirmó.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el regreso de tramos históricos. Localidades como Chelforó y Chimpay volverán a formar parte del recorrido tras más de 45 años, al igual que el paso por General Conesa. “Se gestionaron los permisos y estos lugares volverán a estar en la regata. Eso le da un valor enorme a esta edición”, remarcó el dirigente.

El crecimiento de la competencia también se refleja en la convocatoria. “Cuando arrancó la regata participaban apenas 25 embarcaciones. Hoy ya tenemos 65 inscriptas y el primer corte cierra el día 20. Es un orgullo ver cómo creció”, subrayó Barra.

La emoción también atravesó a los protagonistas históricos. Juan Labrín, palista y múltiple campeón de la prueba, fue una de las voces más sentidas durante la presentación. “Siempre fue la idea hacer una parte de la regata. Para mí y para el Club Náutico de la Ribera esto es muy importante. Pasaron 50 años y emociona estar acá”, expresó.

Labrín recordó su vínculo personal con la competencia y su recorrido ganador. “Yo retomé en 1985 y me tocó ganar la segunda etapa de esa edición. Creo que eso fue lo que le dio importancia a la regata para Río Negro y Neuquén. Viene mucha gente de afuera a competir, a vivir la experiencia, y siempre se van muy contentos”, señaló.

Con seis títulos obtenidos en distintas categorías —K1, K2 y K4—, Labrín valoró lo que significa esta edición dorada. “Esta va a ser mi octava participación. Gané seis regatas y hacerlo en todas las categorías es algo que me llena de orgullo. No es algo que cualquiera pueda lograr. Voy a estar presente, acompañando y seguramente compitiendo en una parte de la regata”, concluyó.

La 50ª Regata del Río Negro no será una más. Será un homenaje al río, a los palistas y a una historia que sigue escribiéndose a fuerza de remadas, pasión y tradición deportiva.