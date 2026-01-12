Fortalecimiento de clubes deportivos en Los Lagos del Sur

La región de Los Lagos del Sur mejora su infraestructura a través del programa Clubes Sociales, que lleva adelante el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y que tiene como objetivo el fortalecimiento de las instituciones deportivas neuquinas.

Un total de 11 clubes y asociaciones de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, que alcanza a un total de 92 instituciones deportivas, con una inversión de 4.041.139.655 pesos.

La secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, participó de una recorrida realizada en la región lacustre que incluyó a las instituciones Zorros Básquetbol, Bandurrias Rugby y Hockey Club, El Arenal, Cumbres y Embajadores de los Andes, de San Martín de los Andes; Coihues Rugby Club y Club Andino, de Villa La Angostura; CEOS, Club Andino, Club Social y Deportivo Cordillera y Centro Tradicionalista Huiliches, de Junín de los Andes.

Allí se constataron las distintas obras que se están ejecutando, aquellas que están próximas a iniciar y las que ya se han concretado y pueden ser disfrutadas por la sociedad en estas tres ciudades cordilleranas.

“Lo que nos ha pedido nuestro gobernador Rolando Figueroa es que estemos recorriendo y viendo cómo avanzan las obras de Clubes Sociales y que pongamos en valor estos lugares”, aseguró Villone y agregó que “tenemos 92 clubes en obras, entendiendo que tenemos que fortalecer su infraestructura”. Además, la funcionaria provincial destacó la importancia de las rendiciones de los montos asignados por parte de las instituciones: “Los clubes a medida que van realizando las obras van rindiendo y allí desde la secretaría de Deportes vamos realizando la auditoría. Es un ida y vuelta porque entendemos que este es dinero de todos los neuquinos y las neuquinas y tiene que volcarse nuevamente a la toda la sociedad, en este caso con la retribución que los clubes realizan ya sea con becas sociales o con el uso de las instalaciones para realizar distintas actividades”.

Villone agregó además que “el deporte en este Gobierno es política de Estado. Hoy tenemos 92 clubes que crecen, además de los diferentes programas que llevamos adelante como las becas deportivas, los centros de desarrollo, los distintos Juegos como los Regionales, los Unificados, Araucanía y ParaAraucanía, Evita.”

Obras que suman

En San Martín de los Andes Bandurrias Rugby y Hockey está ejecutando la primera etapa de vestuarios, buscando mayor accesibilidad y prestaciones para quienes integran la institución. Por su parte Embajadores de los Andes –entidad de deportes de invierno y montaña- realiza obras de remodelación en los espacios interiores de la sede.

Francisco Villa, presidente del club El Arenal, durante la recorrida destacó el trabajo realizado con el programa Clubes Sociales: “hemos recibido un aporte de 50 millones para comenzar con la construcción de un Salón de Usos Múltiples. Estamos trabajando, en estos días comienza el movimiento de suelo. Demás está decir que esto le va a servir a toda la comunidad de San Martín de los Andes, porque ya somos un club que trabaja con toda la comunidad”.

La presidenta de Bandurrias Rugby y Hockey Club, Alejandra Thorp, expresó su agradecimiento, “por la ayuda que nos otorgó el Gobierno de la Provincia. Gracias a ello pudimos avanzar en nuestro proyecto que son los vestuarios y baños para las chicas de hockey. Ya estamos terminando este proceso y con ganas de poder habilitarlos en este 2026”.

A orillas del Nahuel Huapi, en Villa La Angostura, Coihues Rugby Club amplía su gimnasio y la cocina de su salón de usos múltiples.

En Junín de los Andes, la Asociación Civil Deportiva y Social CEOS utilizó el aporte entregado por el Gobierno Provincial para la concreción de su sistema de riego, los vestuarios y los sanitarios.

El club Andino, por su parte, proyectó la construcción de un SUM para que pueda ser utilizado por los integrantes de esta institución, en tanto que el Centro Tradicionalista Huiliches construye 30 metros de tribunas de hormigón premoldeado ampliando las comodidades para sus integrantes y visitantes en las diversas actividades.

En el histórico predio juninense, su presidente Rubén Bastias dijo que “es muy bueno que vengan desde la Secretaría de Deportes para que puedan corroborar que las obras se están haciendo. Estamos felices de poder en nuestra próxima Fiesta del Puestero inaugurar el primer tramo de las tribunas”.

Bastias además explicó cuál fue el objetivo planteado por el Centro Tradicionalista Huiliches: “nosotros optamos por tribunas. Si bien hoy tenemos el predio completo, con tribunas de caño y madera, consideramos que hacerlas de cemento es lo que nos va a levantar el nivel para poder cumplir el objetivo que nosotros buscamos que es hacer un estadio de jineteadas”.