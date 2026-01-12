La dirigencia de El Biguá informó este lunes que se sumará al plantel superior que participa en la Liga Femenina de Básquet 2025/2026, la base chilena Javiera Campos Tapia, que llegará proveniente de Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, de la región de Valpaíso.

La trasandina integra la selección nacional de su país y debutaría en el equipo de la capital neuquina, el jueves 15, cuando oficien de local en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo en el oeste de la capital neuquina de Unión Florida, el elenco de Vicente López. Ya tuvo un paso por la Argentina, vistiendo la casaca de Obras Sanitarias de la Nación.

El elenco que orienta Rubén Jaime debutó el pasado fin de semana en el Torneo Clausura 2026 dejando una buena imagen, pero cayendo en los dos partidos. En su debut el sábado, perdió ante Lanús en el sur del conurbano bonaerense por 74 a 72. Y este último domingo, no pudo ante el campeón del Torneo Apertura 2025, Ferro Carril Oeste, fue triunfo de las porteñas por 75 a 70 en el gimnasio Héctor Etchart emplazado en el porteño barrio de Caballito.

Ya debutaron las dos flamantes incorporaciones, la también chilena Andrea Valdés, que viene de salir campeona con Sportivo Italiano en su país y ⁠Daiana Ten.

Campus

A través del departamento de prensa de la institución, se informó que, se realizará un campus de entrenamiento, entre el martes 13 y el viernes 16. Participarán Agustina Jordheuil y Agustina García, que forman parte del plantel en el 2026, y el staff técnico de la Liga Nacional, comandado por Rubén Jaime.

“Solamente vas a tener que traer tus zapatillas y tus medias, porque con tu inscripción, te aseguras hidratación, fruta y tu camiseta, además de la entrada al primer partido de Liga Nacional Femenina de locales ante Unión Florida”, es la invitación del club para la clínica.