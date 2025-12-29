A pocos días de la llegada de River Plate a San Martín de los Andes para desarrollar la primera parte de su pretemporada de cara a su participación para el Torneo Apertura 2025 y la Copa Sudamericana en el primer semestre del año, la filial del club en la ciudad cordillerana neuquina puso en marcha la organización de un multitudinario recibimiento para darle la bienvenida al plantel.

El arribo del equipo está previsto para el 2 de enero, y los hinchas planean repetir un ritual que ya se convirtió en tradición cada vez que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo elige este destino patagónico para trabajar. El banderazo acompañará el traslado del plantel desde el Aeropuerto Chapelco hasta el Chapelco Golf, lugar donde se alojará.

Según adelantaron desde la organización, la convocatoria apunta a formar un pasillo rojo y blanco a lo largo de casi nueve kilómetros de la Ruta 40, cubriendo el trayecto que separa la terminal aérea del complejo hotelero. La iniciativa cuenta con la participación de la filial local y de agrupaciones riverplatenses de localidades cercanas.

En los mensajes difundidos en redes sociales, los organizadores invitan a los simpatizantes a asistir con sus banderas y camisetas, pero remarcan una serie de recomendaciones clave, no utilizar pirotecnia, no arrojar residuos y no encender fuego, con el objetivo de proteger el entorno natural de la zona.

La advertencia cobra especial relevancia debido a la gran concurrencia que se espera y a la fragilidad ambiental del paisaje cordillerano, uno de los motivos por los cuales el cuerpo técnico que orienta Marcelo Gallardo valora especialmente este destino para las pretemporadas. Además del trabajo físico, el lugar permite realizar actividades complementarias como trekking o ciclismo, muy apreciadas por el entrenador para fortalecer el vínculo del grupo.

Uno de los momentos más esperados del recibimiento sería el despliegue de la bandera gigante de River Plate, de unos 300 metros de largo, que podría exhibirse nuevamente frente al lago Lácar, tal como ocurrió en anteriores visitas del club a la región.

Por cuestiones de seguridad, las autoridades y los organizadores evalúan instalar un vallado preventivo a lo largo del recorrido para evitar que los hinchas se acerquen a la calzada. Solo en el tramo final, a unos 200 metros del ingreso al complejo, se permitiría un acercamiento controlado para un cierre especial del recibimiento.

Ayer la dirigencia de River Plate confirmó que ya tiene fecha confirmada para su arribo a la provincia de Neuquén, según lo previsto, el equipo llegaría el 2 de enero a las 19 y se instalará en la ciudad cordillerana neuquina donde permanecerá entre el 3 y el 10 de enero.

En principio se iba a extender su estadía en la ciudad cordillerana neuquina hasta el 18 del primer mes del año. Pero hubo cambio de planes. Ya que se ideó, se proyectó y está cerca de concretarse, que tendrá dos amistosos en enero, previo al inicio del Torneo Apertura 2026, probablemente ante Nacional y Peñarol de Montevideo.