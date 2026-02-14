El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, se refirió en el programa “Informe Semanal” de AM550 La Primera al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en Diputados y que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Nicolini explicó que, de aprobarse en el Senado y sancionarse como ley, la norma tendrá implicancias directas en las provincias, ya que el derecho procesal es competencia provincial.

Derecho de fondo y derecho procesal

El funcionario diferenció dos aspectos:

Derecho de fondo: si la ley modifica la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, todas las provincias deberán adecuarse, ya que implicaría un cambio en el Código Penal.

Derecho procesal: Neuquén deberá evaluar cómo adaptar su sistema procesal, vigente desde 2014, considerado modelo a nivel nacional.

Actualmente, la Ley 2302 de Neuquén establece un régimen gradual para menores desde los 16 años, con medidas que priorizan tratamientos y alternativas a la prisión efectiva. Con la nueva normativa, ese esquema debería ampliarse a adolescentes de 14 y 15 años.

Cómo funciona hoy el régimen penal juvenil

En Neuquén, el régimen prevé distintas medidas según la gravedad del delito:

Tratamientos específicos.

Medidas alternativas como dispositivos electrónicos.

Condenas condicionales.

Prisión efectiva como última instancia.

Según detalló Nicolini, en la provincia hay menos de 20 menores privados de la libertad por delitos graves.

Narcomenudeo y menores: el rol de los “soldaditos”

El ministro abordó también la utilización de menores por parte de organizaciones de narcotráfico en el marco de la ley de federalización del narcomenudeo, que cumple un año de vigencia el 28 de febrero.

Nicolini sostuvo que la política provincial no apunta a “llenar las cárceles de soldaditos”, término con el que se identifica a los menores que distribuyen droga, sino a desarticular las estructuras criminales que los reclutan.

“Esos chicos son víctimas del sistema”, afirmó, y explicó que muchas veces reciben como pago droga para consumo o reventa, lo que perpetúa el circuito delictivo.

Las investigaciones están a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía provincial, que recientemente cumplió 10 años. Según el ministro, los operativos se enfocan en los proveedores y organizadores, no solo en quienes venden en la vía pública.

Indicó que las denuncias vecinales son atendidas, pero requieren procesos de investigación que pueden incluir vigilancia y tecnología como drones.

Intervención social y medidas del Estado

Cuando se detecta la participación de menores en delitos vinculados al narcotráfico, el abordaje depende del caso:

Si hay delito comprobado, se aplica la Ley 2302.

Si no, intervienen áreas sociales, de familia, educación y cultura.

Nicolini remarcó la necesidad de fortalecer políticas públicas, becas educativas y programas de contención para apartar a los adolescentes de entornos delictivos.

También reconoció que muchos de estos jóvenes son captados con incentivos como dinero, indumentaria o exhibición pública, lo que genera disputas entre grupos y enfrentamientos armados en barrios de Neuquén.