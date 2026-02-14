En medio de su intenso presente profesional, María Becerra vivió un cumpleaños inolvidable gracias al gesto de J Rei, quien decidió homenajearla públicamente con un mensaje que rápidamente se volvió viral. El cantante compartió un video dedicado exclusivamente a la artista y dejó en claro que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

A través de sus redes sociales, J Rei publicó un clip acompañado de un texto cargado de emoción. “Un día como hoy hace 26 años nacía el amor de mi vida y hoy tengo el privilegio de ver y hacer brillar esos ojitos todos los días”, escribió el intérprete de “Tu Turrito”, despertando miles de reacciones entre sus seguidores.

La respuesta de María Becerra no tardó en llegar. Desde sus historias replicó el video y le dedicó sentidas palabras: “Te amo mi gordito hermoso. Gracias por hacerme tan tan feliz!! Qué bendición despertarme al lado del hombre de mi vida. GRACIAS DIOS”. El intercambio dejó en evidencia la complicidad que caracteriza a la pareja.

Mucho amor de cumpleaños para María Becerra

Aunque la artista se encontraba en Perú por compromisos laborales y J Rei permanecía en Buenos Aires, la distancia no fue un obstáculo. La pareja mantiene el vínculo activo a través de mensajes y demostraciones públicas de cariño, algo que sus fanáticos celebran constantemente en cada publicación.

En otro posteo, María Becerra también agradeció el cariño recibido durante su estadía en el exterior: “Empezando mis 26 pensando en estos momentos hermosos que me llevo de mi Perú lindo, gracias por tanto amor y por todos sus mensajitos tan hermosos”. Sus palabras reflejaron el afecto que recibe en cada país que visita.

Ya instalada nuevamente en Argentina, la cantante mostró la intimidad de los preparativos familiares. “¿Qué está haciendo mamita? Toda la cuchara ensartada, todo rellenito, empanada frita hoy para mi cumple”, relató divertida mientras recorría su casa y mencionaba a sus seres queridos y mascotas, incluyendo a J Rei.

Por su parte, el músico también compartió imágenes desde la parrilla. “Haciendo una bondiolita al disco para la familia, se festeja el cumple de mi amorcito”, expresó ante cámara mientras cocinaba para el festejo íntimo. El gesto reforzó la imagen de una pareja unida tanto en lo profesional como en lo personal.

Más allá del romántico saludo de J Rei, el cumpleaños número 26 de María Becerra volvió a confirmar que la artista no solo brilla en la música urbana, sino también en las redes, donde cada paso que da junto a su pareja se convierte en tema de conversación y tendencia.