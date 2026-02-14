Edinson Cavani está de vuelta en Boca y fue confirmado de manera oficial en la nómina de concentrados para el partido contra Platense de este domingo a las 19:30 en La Bombonera por la 5ª fecha de la zona A en el Torneo Apertura 2026.

El delantero uruguayo no juega de manera oficial desde noviembre de 2025, en un partido que también se disputó en la cancha del Xeneize, pero fue contra Argentinos Juniors. Desde entonces, los dolores lumbares han sido una constante en su físico que recibió una pretemporada especial de acondicionamiento hasta llegar al punto de ponerse a la par de sus compañeros.

Su presencia sería desde el banco de suplentes, buscando los primeros minutos del 2026 en la segunda parte dentro de una formación que podría presentar alguna sorpresa.

Edinson Cavani lleva un par de semanas a la par de sus compañeros y se confirmó su vuelta para el domingo ante Platense.

Es que además de Cavani, otro de los que vuelve a la consideración es Lucas Janson titular en la 1ª fecha del campeonato, pero que también se lesionó.

Claudio Úbeda probó sobre el final de la semana con el ex Vélez y Tigre desde el arranque, junto a Miguel Merentiel y Ángel Romero en el ataque.

La probable de Boca

Ante este panorama de recuperación de muchos jugadores, la probable de Boca para esperara al Calamar sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Janson, Miguel Merentiel y Romero.

Claudio Úbeda no lo confirmó, pero dio pistas firmas respecto al equipo titular de Boca para recibir a Platense.

Hubo mucho fuego interno en el comienzo de la semana alrededor de la presencia del primer marcador central, pero parece que, en la consideración del técnico, el futbolista de las inferiores por ahora es inamovible de la dupla junto a Costa.