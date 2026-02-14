Vietnam construye el estadio más grande del mundo con 135.000 asientos

Vietnam inició la construcción del estadio Trong Dong, un proyecto que apunta a convertirse en el recinto deportivo con mayor capacidad del mundo, con espacio para 135.000 espectadores. La obra contempla un techo retráctil y forma parte de un plan estratégico de desarrollo de infraestructura a gran escala en el país asiático.

El presupuesto estimado asciende a 35.000 millones de dólares, con un cronograma que prevé la finalización de las obras en agosto de 2028. La arena se integrará dentro de un complejo denominado Ciudad Deportiva Olímpica, que abarcará aproximadamente 90 millones de metros cuadrados en la región de Hanói.

El proyecto es impulsado por Vingroup, el mayor grupo empresarial del país. En términos de capacidad, el nuevo estadio superaría al Estadio Rungrado Primero de Mayo, actualmente con 114.000 asientos, y también a futuras infraestructuras como el Estadio Hassan II, previsto para el Mundial 2030 con 115.000 localidades.

Desde el punto de vista arquitectónico, el diseño se inspira en el tambor de bronce Dong Son, un símbolo cultural vietnamita vinculado a una antigua civilización del país. Además de competiciones deportivas, el estadio estará preparado para albergar conciertos, festivales y acontecimientos internacionales, integrándose con un desarrollo urbano y residencial en sus alrededores.