La encargada de la cooperadora del Hospital Interzonal Doctor José Penna de Bahía Blanca confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino aún adeuda 108 millones de lo recaudado en un partido solidario tras las inundaciones de 2025.

La AFA organizó un partido entre integrantes de la Selección Argentina mayor y la Sub 20 el 22 de marzo del año pasado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán en Parque Patricios confirmando que la recaudación total iba a ser destinada para ayudar a los damnificados.

María del Carmen Martí, integrante de la cooperadora del hospital, reveló que “nos dijeron públicamente que eran 701 millones y recibimos 593, no sabemos qué pasó. Nosotros en la cooperadora tenemos que dejar en actas lo que pasó. Si no lo devuelven, que hagan una nota de que se lo quedaron, tenemos que dejar en actas que fue lo que pasó”, dijo a medios de Bahía Blanca.

Además, señaló que intentaron llamar y enviaron notas para poder tener una respuesta, y que les contestaron que “se iban a ocupar” y agregó que "pero con el tiempo transcurrido, nadie volvió a esclarecer nada"

Ante la consulta de que la situación llegue a la parte judicial, la representante del hospital fue contundente, “no vamos a ir a la Justicia. Valoramos la ayuda que nos dieron los jugadores. Tenemos que tener las cuentas claras”.

Finalmente sostuvo que "queremos dejar en limpio que es un problema que tiene que resolver la AFA, no nosotros”, haciendo referencia a que la falta de dinero puede traer repercusiones negativas hacia el hospital de parte de la gente de Bahía Blanca.

Fuente: TN y La Nueva