Mientras disfruta de sus últimos días en Argentina y Punta del Este, Franco Colapinto ya piensa en lo que viene. Lejos de tomarse un descanso completo, el piloto oriundo de Pilar se mostró entrenando bajo la lluvia en plena ruta uruguaya, una escena que no tardó en recorrer las redes sociales y que volvió a poner el foco en su preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El video, registrado desde una camioneta y que fue compartido por Lucas Benamo, coach y amigo del bonaerense, muestra al piloto de Alpine con el torso desnudo en medio del asfalto mojado. Más allá de lo llamativo de la escena, el material sorprendió a varios en redes sociales porque eivdencia la evolución física que tuvo Colapinto en los últimos meses. En el video, se ve un marcado aumento de su masa corporal en el tren superior y refleja el acondicionamiento que viene haciendo desde que apareció en la Máxima.

En paralelo a los entrenamientos, el pilarense aprovechó para mostrarse activo en redes. En un reciente posteo de Instagram contó qué hizo durante su estadía en Uruguay y se despidió con un mensaje claro sobre su agenda inmediata: “Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”.

El argentino afrontará su tercera temporada en la Máxima y la segunda como titular dentro de la escudería francesa. Su regreso a Enstone, la sede central del equipo, está previsto para antes de los ensayos privados que se realizarán a fin de mes en el Circuito de Cataluña, en Montmeló.

La planificación continuará en febrero con los tests oficiales en Bahréin, divididos en dos tandas. Luego llegará el inicio formal del campeonato, pautado para el 8 de marzo en Melbourne, donde buscará dar un salto de rendimiento tras un año complejo para la estructura gala, que terminó última en el Mundial de Constructores.