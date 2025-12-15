La Finalissima va tomando color para el 2026. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó que el partido entre Español y Argentina se disputará en marzo, acordado entre UEFA y la FIFA.

La confirmación oficial saldrá en las próximas horas, donde el campeón de Europa; España, se medirá contra el campeón de América; Argentina, a partido único, sería en marzo, con fecha tentativa el 27, y con Qatar como escenario tentativo.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el mandamás del fútbol español, agregando además que “Estamos a la espera de confirmación oficial por parte de FIFA”.

Argentina se quedó con el título en el 2022

En los próximos días la FIFA sacará el comunicado oficial. Se especula que en la gala de The Best se haría el anuncia para el partido tan esperado.

La Finalissima volvió al calendario internacional desde el 2022, y consiste en enfrentar al campeón de la Conmebol ante el ganador de la Eurocopa. En la pasada edición, Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley, previo a la gran cita mundialista de Estados Unidos, México, Canadá 2026.