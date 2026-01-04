Este domingo se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con encuentros se jugarán en San Patricio del Chañar, Comodoro Rivadavia, Villa Regina y Río Grande. Todos los cotejos irán el domingo en distintos horarios.

San Patricio del Chañar, el único equipo neuquino que queda en competencia, será local de La Amistad de Cipolletti, desde las 18 con cuaterna de la Liga de General Dorrego, árbitros bahiense en su totalidad, Felipe Zonco será el árbitro principal, como asistentes estarán Oscar Hernán Perotti, Braian Ricardo Romero Coronel y como cuatro colegiado Blas Torres.

Los de LiFuNe vienen de eliminar por penales a Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche, en la ciudad lacustre rionegrina, en un partido lleno de polémicas. El equipo que dirige Mario Martínez aseguró los arribos de Matías González, delantero por afuera, y Joaquín Rickember, ambos con último paso por Alianza de Cutral Co. Por otra parte, días anteriores había anunciado la partida de Gabriel Mamani, Lucas López, Córdoba Goor y Aaron Silva, jugadores que había llegado para este torneo.

Matías González, llegó de Alianza para sumarse a San Patricio de El Chañar

Los rionegrinos superaron con claridad a Independiente de Neuquén, en La Chacra por 4 a 1 y dieron vuelta la serie, ya que habían caído de locales por 1 a 0. Y sumaron para esta instancia a Matías González de extensa trayectoria en el fútbol de ascenso argentino y de Bolivia, su último club fue Unión Campos de Acha de la Liga Cultural Pampeana, Diego Martínez, el mediocampista oriundo de Malargüe, Mendoza, ex Deportivo Malargüe,Estudiantil de Castex, La Pampa y Esperanza de Rincón de los Sauces. También llegó, Santiago Gómez, delantero correntino, de Mercedes, con pasado en Crucero del Norte de Garupá, Misiones, Talleres de Perico (Jujuy) y clubes del ascenso en México y Bolivia. Quién ya no formará parte de la institución cipoleña es el delantero Nicolás Parodi.

En Villa Regina, en choque de representantes de la Liga Deportiva Confluencia, Atlético Regina -que la semana pasada se consagró campeón del Torneo Anual- recibirá a Deportivo Roca, con el colegiados de la misma liga. Será el juez del encuentro, Darío Germán Macchi, que viene de dirigir en forma lamentable y sospechosa el partido entre Estudiantes Unidos y San Patricio, tanto que anuló un gol para los rionegrinos, cobrando off side a la salida de un saque de arco, mostrando un claro desconocimiento del reglamento. Llegará acompañado a La Perla del Valle, con los jueves de línea Gastón Adriel Sandoval, Lautaro Osses y como cuarto árbitro Ezequiel Oscar Escobar.

En el "albo" habrá dos bajas importantes, el defensor bonaerense Mauricio Bermejo no regresó, mientras que uno de los goleadores a nivel país del certamen, Santiago Ávila se quedó en su ciudad natal, San Rafael de Mendoza, y continuará en Huracán. Llegó el delantero centenariense Damián Quezada, con un último paso por San Martín de Cipolletti, anteriormente vistió las camisetas de Núblense en Chile, Unión Vecinal, Asociación Deportiva Centenario, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Estrella del Norte de Caleta Olivia, Santa Cruz, San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Co entre otros.

Damián Quezada el delantero de Centenario llegó a Atlético Regina para reemplazar a Ávila

Deportivo Roca, sufrió bajas por salidas, suspensiones e incorporó los cuatro refuerzos permitidos. Llegaron al Naranja, el central bahiense, Santiago Villalba ex Bella Vista y Villa Mitre, el delantero de Cinco Saltos, Tobías Sanhueza, de muy buen año en Unión Alem Progresista de Allen, Facundo Laumann, el experimentado zaguero bahiense, de 35 años y con paso por las 7 categorías del fútbol nacional, quien viene de jugar en la Primera Nacional en Defensores Unidos de Zárate y el volante Juan Cruz Schaechel, que viene de jugar en Sportman de Choele Choel,

Se desvincularon del club Rodrigo Soria y Mateo Solari y están suspendidos, los dos zagueros centrales, Lautaro Berthon y Martín Priotti, con dos fechas cada uno y Luciano Roberti, que deberá purga una.

Resto de la Zona

En la isla de Tierra del Fuego, Camioneros de Río Grande será local de Boxíng Club de Río Gallegos, partido que se jugará a las 18 en el sintético del estadio municipal con el arbitraje de Federico Miranda Vega de Ushuaia.

En el el estadio conocido como La Madriguera, a partir de las 17, en el macrocentro de Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery recibirá a Deportivo Villalonga de la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires, afiliado a la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, allí habrá árbitros de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), Ulises Jerónimo como árbitro, Martín Molina y Nelson Martín Garrido como jueces de línea y Lautaro Tomás Fonseca como cuatro árbitro.