Arranca este fin de semana los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. San Patricio se medirá con La Amistad en la cuarta fase de la región Patagónica, desde las 18hs primero de local, luego define en Cipolletti.

El santo es el único equipo neuquino que dice presente en la instancia, luego de superar en la segunda fase a Cruz del Sur, y en la tercera a Estudiantes, ambos de Bariloche y desde los 12 pasos, igualando 1-1 en la serie de los 180 minutos.

Ahora es el turno de La Amistad, serio candidato de la zona que bien de eliminar a Independiente con un global de 4-2, y un sólido equipo con jugadores como Lucas Mellado, Exequiel Lara, Kevin Gajardo, Juarez, entre otros.

el plantel volvió a los entrenamientos post festejo de navidad.

Previo al inicio de la tercera rueda, el Consejo Federal había anunciado que cada equipo podía reforzarse con cuatro jugadores, siempre y cuando cumplan el límite de dos traspasos en COMET, y la lista de Buena Fe.

Ante esto, el equipo que dirige Martínez aseguró los arribos de Matías González, delantero por afuera, y Joaquín Rickember, ambos con último paso por Alianza de Cutral Co. Por otra parte, días anteriores había anunciado la partida de Gabriel Mamani, Lucas López, Córdoba Goor y Aaron Silva, jugadores que había llegado para este torneo.

Felipe Zonco será el juez, Oscar Perotti el primer asistente Braian Romero el segundo. Blas Torres el cuarto árbitro, todos de Coronel Dorrego. desde las 18hs en San Patricio del Chañar se abre la serie que luego se mudará a Cipolletti, que al ganador lo tendrá jugando en semifinales frente al vencedor de Roca vs Regina.