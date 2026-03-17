En el cierre de la jornada de lunes, Instituto recibe a Independiente en el Estadio Monumental Presidente Perón, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Avellaneda viene de arañar un empate ante Unión y pretende una levantada futbolística de un presente irregular para asentarse entre los primeros ocho de la Zona A, mientras que la Gloria, que cayó en la semana ante Talleres en el clásico, va por la recuperación. Por ahora, es victoria de Instituto 2-1 en Alta Córdoba.

Instituto 2-1 Independiente, los goles

A los 12 minutos de juego, el Rojo abrió el marcador por una gran inspiración individual de Matías Abaldo. El uruguayo pateó un córner cerrado que despejó la defensa, pero en el rebote capturó la pelota, se acomodó para la derecha y sacó un tremendo remate que se metió por el segundo palo de Manuel Roffo.

Muy poco le duró la alegría a Independiente, exactamente un minuto y medio. Luego de una acción algo forzada, Franco Jara alcanzó a rebotarle la pelota de espaldas a Alex Luna, que se abrió un poco sobre su pierna izquierda y desde la medialuna sacó un remate bajo que se coló por el palo derecho de Rodrigo Rey.

En un encuentro que tuvo chances para los dos lados, la Gloria aprovechó las ventajas de la defensa de Independiente para dar vuelta el partido. Jara ganó una pelota dividida y puso a correr a Jhon Córdoba, que le ganó con facilidad a Sebastián Valdéz. El tiro cruzado del colombiano se iba afuera, pero Luna alcanzó a devolverla al campo para la aparición de Giuliano Cerato, quien anticipó a todos para empujarla a la red.

Una polémica por lado

Luego del empate de Instituto llegó otra ocasión muy clara en donde la Gloria estuvo a punto de marcar y luego todos pidieron penal. Jara conectó un centro desde la izquierda y se topó con una gran atajada de Rey, que fue a buscar su propio rebote ante el delantero, que se cayó ante el contacto con el arquero. Nicolás Ramírez no hizo caso de los reclamos y decidió no cobrar penal.

Más adelante ocurrió la acción más curiosa del partido. Antes de un córner, Gustavo Abregú tomó de la camiseta a Iván Marcone a tal punto que llegó a sacársela completamente. Todo Independiente pidió penal, pero Ramírez no lo dio alegando que la pelota todavía no estaba en juego y tampoco amonestó al hombre de Instituto por la clara infracción.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

La previa

El Rojo está con lo justo en la zona de clasificación y precisa sumar para mantenerse allí. Después de un comienzo con buenos resultados, el bache de su paso por Mendoza (perdió ante Independiente Rivadavia y empató con Gimnasia) hizo tambalear a los de Gustavo Quinteros, que realizará algunos cambios respecto del 4-4 ante Unión, donde si bien rescató un empate tuvo un muy mal partido. Sebastián Valdéz reemplazará a Juan Fedorco en la zaga, Santiago Arias reemplaza a Leonardo Godoy como lateral derecho y Rodrigo Fernández Cedrés entrará en lugar de Lautaro Millán.

Fedorco, el autor del 4-4 ante Unión será uno de los que salga del once.

Por su parte, Instituto está en las últimas posiciones y quiere acercarse y soñar con los octavos de final. El conjunto de Diego Flores va por una victoria que levante su performance luego de dos caídas al hilo. Actualmente en el puesto 13 de la Zona A, los cordobeses están a seis puntos de meterse en el octavo puesto.