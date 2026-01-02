Independiente está muy cerca de concretar una de las operaciones más importantes de este mercado. Felipe Loyola tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Santos de Brasil, donde sería compañero de Neymar, recientemente renovado como bandera del proyecto deportivo del Peixe.

Luego de ajustar las condiciones de pago, las partes quedaron a detalles de cerrar la transferencia del mediocampista chileno, que se realizaría por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. La mejora en la estructura del acuerdo fue clave para destrabar una negociación que venía tomando forma desde hace semanas.

El Rojo posee el 50% del pase de Loyola, adquirido a Huachipato en 1.500.000 dólares, por lo que los ingresos se repartirán entre ambas instituciones. Aun así, en Avellaneda estiman que ingresará una suma cercana a los 3 millones de dólares netos, un monto significativo para las arcas del club en este inicio de 2026.

Desde su llegada a Independiente a mediados de 2024, Loyola tuvo un impacto inmediato. Disputó 62 partidos oficiales, convirtió 11 goles y entregó 7 asistencias, consolidándose rápidamente como una pieza clave del equipo. Si bien su rendimiento bajó en el tramo final de 2025, en sintonía con el nivel general del plantel, su jerarquía y proyección nunca estuvieron en discusión.

En noviembre pasado, Gustavo Quinteros había dejado una definición clara sobre el futuro del chileno, al remarcar la importancia de Independiente como vidriera y desafío deportivo. Sin embargo, la propuesta del Santos y la chance de dar el salto al fútbol brasileño parecen haber inclinado la balanza.

Salvo un imprevisto, Loyola dejará Avellaneda en las próximas horas y continuará su carrera en Brasil. Independiente, mientras tanto, se prepara para perder a uno de sus jugadores más valiosos, pero con un ingreso que le permitirá reordenar el plantel de cara a lo que viene.