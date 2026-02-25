En el último duelo de la jornada de martes Independiente visita a Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Apertura en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Rojo va en busca de la recuperación y sigue con la mira puesta en los puestos altos de la Zona A mientras que el equipo mendocino intentará hacerse fuerte en casa luego de acumular dos derrotas al hilo. Por ahora es empate 1-1.

Gimnasia (M) 1-1 Independiente, los goles

En el amanecer del partido, el ex futbolista de Instituto y Argentinos Juniors sacudió el partido con un tremendo remate a los 5 minutos de juego. Luego del centro de Fermín Antonini, un control de pecho de Rodríguez y el posterior remate de zurda, bombeado y por encima de Rodrigo Rey se convirtió en el tanto del 1-0 local.

A poco de finalizar el primer tiempo, Independiente encontró mal parado al Lobo mendocino y consiguió un gol fundamental para intentar encaminar el encuentro. Malcorra puso a correr a Ignacio Pussetto, que entrando al área tiró un centro que se desvió y volvió a quedarle al propio Malcorra, cuyo intento de derecha fue tapado pero en el rebote el volante se acomodó para su pierna hábil y la puso contra el palo derecho de Lautaro Petruchi.

Formaciones

Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Estadio: Victor Legrotaglie.

Árbitro: Sebastián Zunino, con Felipe Viola a cargo del VAR.

La previa

El equipo de Gustavo Quinteros cedió su invicto el pasado sábado en la misma provincia que visita esta noche ante Independiente Rivadavia, donde cayó por 3-2 el pasado viernes. Luego de tres empates seguidos en el inicio y dos triunfos en fila, el Rojo acumula 9 unidades, cinco menos que el puntero Vélez.

El conjunto dirigido por Ariel Broggi atraviesa un momento delicado: acumula dos derrotas consecutivas (2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia de La Plata como local) y necesita sumar para sostener su principal objetivo de la temporada, la permanencia. Las lesiones y la falta de continuidad en el once titular complicaron su presente, luego de un arranque de 2026 que había sido prometedor. El cipoleño Valentín Simoni, a préstamo de Boca, volverá a ser titular en el cuadro cuyano.

El equipo de Avellaneda sabe que si consigue los tres puntos alcanzará las 12 unidades y trepará momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, compartiendo posición con Estudiantes, que jugará su encuentro mañana. Aunque ese puesto podría ser transitorio, sería una señal fuerte en la pelea por la clasificación.