La vida de Palito Ortega vuelve a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse una denuncia que lo involucra directamente. El cantante, que formó una de las familias más emblemáticas del espectáculo junto a Evangelina Salazar, podría enfrentar un nuevo conflicto judicial por una presunta hija no reconocida que reclama filiación.

Durante años, Palito Ortega y Evangelina Salazar consolidaron una familia numerosa con seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario, todos vinculados de algún modo al mundo artístico. Sin embargo, ahora el apellido vuelve a estar bajo la lupa por una historia que se remonta a comienzos de los años 2000.

La periodista Maru Leone reveló en El Observador que una mujer llamada Rosa, de 65 años, inició una nueva instancia legal. “Me llegó una carta que le va a estar llegando el día lunes a Palito Ortega”, contó al aire, dejando en claro que el artista ya fue notificado formalmente.

Según explicó Maru Leone, Rosa es jubilada y en el pasado ya había presentado una demanda de filiación. En aquel entonces, la Justicia intervino y se realizaron estudios de ADN. “Es una notificación para presentarse en una audiencia y es por parte de Rosa”, detalló la periodista, subrayando que la causa vuelve a activarse.

En un principio, a Rosa le habrían dicho que era hija de Juan, hermano de Palito Ortega. Pero ella sostiene otra versión. “A mí, mi mamá me dijo que yo soy hija de Palito y no de Juan”, aseguró, según lo relatado en el programa radial. Esa declaración es el eje central del nuevo reclamo.

De acuerdo a lo informado, en el juicio anterior la Justicia determinó que no existía vínculo filial. Sin embargo, la mujer insiste en que el proceso no fue correcto. “Ella dice que cuando se hicieron el ADN Palito no se presentó, que él no había dado el ADN”, explicó Maru Leone, aportando un dato clave que podría reabrir el debate.

La audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 17 horas y la mediación está a cargo de Adriana Cosentino. Mientras tanto, el nombre de Palito Ortega vuelve a ser tendencia en los portales de espectáculos, en medio de un caso que promete generar fuerte repercusión y que podría impactar de lleno en la histórica familia del artista.