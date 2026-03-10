Una de las imágenes más curiosas de la jornada tuvo como protagonista al Tottenham del argentino Cristian Romero, donde una situación llamó la atención de todos en un primer tiempo para el olvido. El partido iba 3-0 en contra a los 15 minutos de juego y allí el entrenador Igor Tudor decidió sacar al arquero Antonín Kinský después de su segundo error que costara un nuevo gol en contra. El guardameta checo fue sustituido por Guglielmo Vicario y se retiró entre lágrimas directo al vestuario.

Lo que hace más curioso el hecho es que Kinský no es el titular pero Tudor decidió que atajara contra Atlético de Madrid. Después de un resbalón al intentar un pase largo que derivó en el 0-1 y un clamoroso fallo al intentar dar un pase que terminó en el 0-3, marcado por el argentino Julián Álvarez, el entrenador del Tottenham no tuvo piedad y optó por la modificación.

El último partido que jugó Kinský con el Tottenham fue en octubre pasado, cuando los Spurs cayeron por 0-2 ante el Newcastle en la Copa de la Liga. Casi seis meses después, el checo volvió al arco por plena elección de Tudor en un partido de ida de los octavos de final de Champions. Hasta ese entonces, Vicario (quien entró por él) había sido siempre el titular en el equipo. Tan sólo 17 minutos bastaron para que el DT croata "se arrepienta" de su decisión y expusiera a su segundo arquero, que fue consolado por Cuti Romero antes de irse derecho al vestuario.