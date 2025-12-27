El 2025 dejó un ranking anual confeccionado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) donde se destacan a los mejores jugadores donde Lionel Messi está en el Top 5, y Scaloni se mantiene entre los mejores.

A fin de cada año, la página de estadísticas e historia del fútbol mundial saca los mejores de tres categorías, donde se ven los jugadores más creativos (playmaker) DT destacado, y el arquero del año.

En el principal rubro, jugador creativos, quien decide los hilos de su equipo y de un partido, Lionel Messi se mantiene en el Top 5, ocupando el cuarto puesto. El capitán de la selección Argentina fue determinante en la consagración del Inter Miami en la MLS, y sigue escribiendo su nombre en los principales lugares.

Vitinha, el jugador creativo del año

El liderazgo de esta categoría fue para el portugués Vitinha, de sobresaliente temporada en el Paris Saint-Germain (PSG) donde ganó el triplete, incluida la Champions League. El podio se completó con los españoles Pedri y Lamine Yamal, ambos representantes del Barcelona.

Completan el TOP 10: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City/SSC Napoli), Martin Ødegaard (Arsenal FC), Bruno Fernandes (Manchester United), y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ Liverpool).

Scaloni se mantiene en el Top 3 de los DT del mundo

Por otro lado, El “Dibu” Martínez perdió terreno entre quien supo estar 1° en el 2024, cayó a la 7ma colocación, cediendo el principal lugar al italiano Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City, pero de gran temporada en el PSG. Thibout Courtois del Real Madrid, y Yann Sommer del Inter, completaron el Top 3.

Además, Lionel Scaloni se mantiene entre los tres mejores DT de la lista, que por segundo año seguido cuenta con Luis de la Fuente (España) como el 1°. Roberto Martínez, de la selección de Portugal, está segundo. Otro argentino que figura es Néstor Lorenzo (Selección de Colombia) quien se ubica en la 9na colocación.