Río Negro volvió a coronarse campeón en los 32ª Juegos Binacionales argentino-chileno de la Araucanía y alcanzó su sexto título consecutivo, una racha que sostiene desde 2018. Esta vez acumuló 218 puntos en la tabla general. La Pampa fue su principal perseguidor, con 188 unidades, mientras que Neuquén terminó en el sexto lugar con 141 tantos.

La delegación rionegrina finalizó segunda en el medallero, con 41 preseas: 17 de oro, 12 de plata y 13 de bronce. El primer puesto en esta tabla quedó en manos de Los Lagos. La delegación chilena sumó 45 medallas, aunque terminó tercera en la clasificación general. Neuquén cerró en el 11° lugar del medallero, con 17 preseas.

El voley rionegrino sumo puntos importantes para el título.

El ciclismo rionegrino firmó una actuación sobresaliente de principio a fin y se consagró campeón en Toay, aportando 22 puntos a la campaña provincial. En la última jornada, los cincosaltenses Santino Pavez y Sebastián Matucci hicieron el 1–2 en los 60 kilómetros del Autódromo de Santa Rosa. En la rama femenina, Río Negro finalizó cuarto en la general y sumó un bronce en la prueba de los 30 kilómetros, gracias a Valentina Orocito.

También hubo dominio en la natación masculina, donde Río Negro fue campeón y aportó otras 22 unidades.

El básquet en La Pampa fue para Río Negro. Además, fue la única disciplina que reunió a las dos provincias en una final. En un partidazo, Río Negro comenzó arriba, Neuquén reaccionó y pasó al frente en el último cuarto, pero los rionegrinos respondieron con eficacia desde la línea de tres puntos y se quedaron con el oro, coronándose invictos. Neuquén fue plata.

El gobernador de Río Negro se mostró eufórico en redes sociales por el logro obtenido en La Pampa por la delegación rionegrina

En la rama femenina, Río Negro también gritó campeón: venció con autoridad a Bío Bío por 73-52 y cerró un torneo perfecto, con cinco triunfos en cinco presentaciones.

En fútbol, las rionegrinas hicieron un torneo brillante y solo cayeron en la final ante La Pampa, que se impuso 1-0. Así, Río Negro se quedó con una valiosa medalla de plata. En el masculino, Río Negro disputó el partido por el bronce y venció a Araucanía por penales.

Las selecciones de vóley también tuvieron protagonismo: los neuquinos y las rionegrinas alcanzaron la final y se quedaron con la presea plateada tras caer 3-0 ante los locales.