El presidente Javier Milei le tomó juramento al militar Carlos Presti como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia exprés en la que el nuevo funcionario fue acompañado por familiares, amigos y efectivos de las fuerzas.

Presti cuenta con firma en la cartera desde el jueves 11, pero este viernes quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.

Su nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición y algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir al cargo en el Poder Ejecutivo.

Al igual que durante la asunción de Alejandra Monteoliva en Seguridad, desde la primera fila lo observó el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien fue uno de los últimos en irse y ya dejó claro en otras oportunidades que su país no ve con buenos ojos los nexos con China en materia militar.

La trayectoria de Presti

Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.