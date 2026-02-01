El neuquino Juan Santiago Rostan volvió a representar a la provincia en uno de los desafíos deportivos más exigentes del mundo tras completar, por tercer año consecutivo, el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. En esta edición, el piloto fue el único neuquino presente en la competencia y alcanzó su mejor actuación personal, finalizando en el puesto 22° de la categoría Rally2 de motos.

El deportista destacó que su preparación en distintos puntos del territorio provincial fue determinante para afrontar el trazado de la carrera. “El Dakar de este año fue muy distinto a otros. Hubo muchas más etapas de piedra que de arena y eso nos llevó a cambiar la forma de entrenar. Encontré en el norte neuquino terrenos muy similares a los de Arabia Saudita”, explicó.

En ese sentido, señaló que zonas como Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Aguas Calientes, el área volcánica de Domuyo, además de Loncopué y Caviahue, fueron fundamentales en su preparación previa. “Uno no tiene que entrenar donde se siente cómodo, sino donde cuesta. Y para mí poder hacerlo en Neuquén es una ventaja enorme”, afirmó, poniendo en valor la diversidad geográfica de la provincia como escenario de alto rendimiento.

Desde lo deportivo, completar una nueva edición del Dakar representa un logro de gran relevancia debido a la exigencia extrema de la competencia, que pone a prueba la resistencia física, la navegación y la capacidad técnica de los pilotos durante extensas jornadas. A lo largo de las distintas etapas, Rostan logró sostener un ritmo constante, superar sectores técnicos de piedra y adaptarse a condiciones cambiantes.

El vigesimosegundo puesto en Rally2 marca una clara evolución en su trayectoria dentro del rally cross country. En su primera participación, en 2024, había finalizado 38°, mientras que en la edición 2025 alcanzó el 30° lugar, consolidando en 2026 un crecimiento sostenido y progresivo en la competencia más dura del mundo.

Rostan también valoró el acompañamiento recibido para sostener su presencia en el Dakar, una carrera que requiere meses de preparación. “El Dakar no empieza en enero, empieza muchos meses antes. Gracias al apoyo que recibí, tanto de sponsors privados como del gobierno de la provincia del Neuquén, pude mejorar mi entrenamiento y dedicarle el tiempo que esta competencia demanda”, señaló, agradeciendo especialmente el respaldo provincial.

Durante la competencia, el piloto sintió el acompañamiento permanente de la comunidad neuquina. Mensajes de apoyo, el aliento de su familia y el respaldo de quienes siguieron su participación desde la provincia fueron un impulso clave a lo largo de cada etapa. “Esa energía llega, incluso cuando uno está muy solo en carrera”, expresó. Su participación en el Dakar 2026 vuelve a poner en valor el acompañamiento del gobierno provincial al deporte, fortaleciendo el desarrollo de deportistas que representan a Neuquén en competencias internacionales y llevan el nombre de la provincia a los escenarios deportivos más importantes del mundo.

De cara al futuro, Rostan dejó en claro que su vínculo con el Dakar y el rally cross country continúa vigente. “Yo creo que si te bajás de este barco es muy difícil volverse a subir. Cuando termina el Dakar uno siente el desgaste, pero enseguida aparecen las ganas de volver a entrenar”, expresó.

Además, destacó que más allá del desgaste que implica completar el Dakar, la motivación se renueva rápidamente a partir del entrenamiento cotidiano y del vínculo con su padre. “Cuando termina el Dakar uno siente que no da más, pero enseguida aparecen las ganas de volver a entrenar. A mí lo que más me entusiasma es correr y entrenar con mi viejo”, contó. En ese sentido, señaló que el trabajo compartido, el acompañamiento permanente y la experiencia transmitida en cada jornada de preparación son parte central de su camino deportivo y uno de los motores que lo impulsan a proyectarse en nuevas competencias.

Los objetivos 2026

Entre los próximos compromisos se encuentran el Desafío Ruta 40, fecha del Campeonato Mundial de Rally (W2RC); el Rally de Marruecos, última cita del calendario mundial; además del Campeonato Argentino de Rally Cross Country (Canav) y su incorporación al Campeonato Mendocino de Rally Cross Country, una alternativa que le permite competir sin alejarse por largos períodos de sus responsabilidades laborales.