Las “mañanitas” (portulaca grandiflora) son una de esas plantas que transforman cualquier espacio con su explosión de colores. Su resistencia y facilidad de cultivo las convierten en una opción ideal para quienes buscan un jardín atractivo sin demasiadas complicaciones. Además se adaptan perfectamente a macetas, lo que las hace accesibles para balcones o terrazas pequeñas.

Aunque son muy agradecidas, requieren ciertos cuidados para florecer en todo su esplendor. Conocer el sustrato adecuado, la exposición al sol y un correcto regado, marcará la diferencia entre una planta débil y una que florezca sin descanso.

1.- El primer factor importante para el éxito de las “mañanitas” es el sustrato. No toleran el exceso de humedad, por lo que necesitan mezclas con alto drenaje, similares a las que se utilizan para cactus y suculentas. Un sustrato compacto y húmedo es su peor enemigo, incluso más que las plagas.

2.- Las “mañanitas” aman el sol. Para que florezcan de manera constante, necesitan al menos entre 6 y 8 horas de sol directo al día. Si se colocan en espacios con media sombra, la floración será escasa y la planta perderá vigor.

3.- El riego es otro punto clave. A diferencia de otras plantas ornamentales, las “mañanitas” requieren poca agua. Lo ideal es esperar que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar. El exceso de agua puede provocar la pudrición de la raíz, debilitamiento y muerte de la planta.

4.- Las semillas deben ser cuidadosamente plantadas, ya que son muy finas y delicadas. Al colocarlas en maceta, se debe evitar enterrarlas muy profundo. Basta con esparcirlas sobre la superficie del sustrato y cubrirlas con una lluvia ligera de arena o vermiculita (mineral natural que contiene silicato de aluminio, hierro y magnesio, muy valorado en jardinería).

Con las semillas en maceta en un lugar soleado y riego muy moderado, en pocas semanas comenzarán a asomar los primeros tallos que muy pronto se llenaran de flores.

5.- La poda es sencilla pero efectiva. Se retiran las flores marchitas y se recortan ligeramente los tallos más largos para incentivar nuevos brotes. Esto ayuda a prolongar la floración y mantener la planta compacta y atractiva.

Más allá de su belleza, las “mañanitas ” tienen otras ventajas que las convierten en una opción ideal para cualquier hogar.

Floración constante y vibrante.

Alta tolerancia al calor.

Mantenimiento mínimo.

Versatilidad decorativa.

Una fiesta para los ojos que se adapta a macetas colgantes, jardineras o pequeños contenedores.