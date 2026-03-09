Una charla distendida dentro de Gran Hermano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality luego de que Yanina Zilli revelara un detalle desconocido de su vida sentimental. En medio de una conversación con sus compañeros, la participante sorprendió al contar que años atrás mantuvo un romance con el exfutbolista Martín Palermo, ídolo de Boca Juniors y actual entrenador.

Todo comenzó cuando los jugadores hablaban sobre relaciones y experiencias amorosas del pasado. En ese contexto, Yanina Zilli tomó la palabra y lanzó una confesión que dejó a todos en silencio dentro de Gran Hermano. Sin vueltas, recordó su vínculo con Martín Palermo, lo que provocó incredulidad y una inmediata ola de preguntas por parte de sus compañeros.

La exvedette explicó que la historia ocurrió hace varios años, cuando ella se encontraba trabajando en teatro durante la temporada de verano en Mar del Plata. Allí, según relató, comenzó a frecuentar al entonces delantero de Boca Juniors, quien atravesaba un momento personal particular tras una reciente separación.

Durante la charla, Yanina Zilli también recordó cómo se conocieron. Según contó, el encuentro se dio gracias al humorista Miguel del Sel, con quien ella trabajaba en el clásico espectáculo Rompeportones. A partir de ese contacto comenzó el vínculo con Martín Palermo, que con el tiempo se transformó en un romance.

La participante también aprovechó para aclarar una de las versiones más repetidas sobre aquella historia. Durante años circuló la leyenda de que Martín Palermo había escapado escondido en el baúl del auto para evitar a los periodistas. Sin embargo, Yanina Zilli desmintió ese detalle y explicó que el exfutbolista en realidad se ocultó en el piso del vehículo, entre los asientos.

"Decían que se había ido en el baúl, pero no. Se tiró en el piso del auto para que no lo vieran", contó entre risas Yanina Zilli, mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa y humor dentro de la casa de Gran Hermano.

La confesión generó un inmediato revuelo entre los participantes, que comenzaron a pedirle más detalles sobre cómo había sido el romance con Martín Palermo. Algunos lo tomaron con curiosidad, mientras que otros hicieron bromas sobre la inesperada revelación.

Desde su ingreso al reality, Yanina Zilli se convirtió en una de las jugadoras más comentadas de Gran Hermano, ya sea por sus opiniones, discusiones o confesiones personales. Esta vez, su historia con Martín Palermo volvió a demostrar que dentro de la casa cualquier charla puede transformarse en un momento viral.