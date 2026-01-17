EL Inter lidera en soledad la Serie A de Italia. Por la fecha 21 superó a Udinese como visitante por 1-0 con gol de su capitán y goleador Lautaro Martínez, quien llegó al gol 11 en la temporada,

A los 19 de la primera etapa, el delantero bahiense mostró todo su potencial dentro del área, cuando recibió la pelota sobre la línea, se acomodó yendo al punto de penal y sacó un puntazo cruzado que dejó a todos parados y sin chance a los tres defensores que lo rodeaban, para el 1-0 que sería el definitorio.

Con el triunfo, el Inter llega a los 49 puntos en la cima de la Serie A, y le saca seis al Milán, que juega el domingo ante el Lecce. El Napoli por su parte se medirá con el Sassuolo, tratando de recortar las 9 unidades por debajo del líder.

Por su parte Lautaro Martínez sigue cumpliendo en la elite del fútbol mundial. El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección Argentina, llegó a su gol 11 en la competencia, y 15 en la temporada 25/26, siendo el máximo goleador de la Serie A, alcanzando el tanto 168 en Italia.

Para el Inter se viene semana de Champions, ya que el martes recibe en el Giuseppe Meazza desde las 17hs al Arsenal, líder de la Premier League, en uno de los juegos destacados de la competencia europea.