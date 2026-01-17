¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
Lautaro Martínez marcó un golazo para que el Inter siga como líder de la Serie A

El delantero argentino mostró toda su potencia dentro del área, marcó el único gol ante Udinese y es el goleador de la Serie A.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 17 de enero de 2026 a las 14:57
11 goles en la presente Serie A para Lautaro Martinez, quien lidera la tabla de goleadores

EL Inter lidera en soledad la Serie A de Italia. Por la fecha 21 superó a Udinese como visitante por 1-0 con gol de su capitán y goleador Lautaro Martínez, quien llegó al gol 11 en la temporada,

A los 19 de la primera etapa, el delantero bahiense mostró todo su potencial dentro del área, cuando recibió la pelota sobre la línea, se acomodó yendo al punto de penal y sacó un puntazo cruzado que dejó a todos parados y sin chance a los tres defensores que lo rodeaban, para el 1-0 que sería el definitorio.

Con el triunfo, el Inter llega a los 49 puntos en la cima de la Serie A, y le saca seis al Milán, que juega el domingo ante el Lecce. El Napoli por su parte se medirá con el Sassuolo, tratando de recortar las 9 unidades por debajo del líder.

Por su parte Lautaro Martínez sigue cumpliendo en la elite del fútbol mundial. El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección Argentina, llegó a su gol 11 en la competencia, y 15 en la temporada 25/26, siendo el máximo goleador  de la Serie A, alcanzando el tanto 168 en Italia.

Para el Inter se viene semana de Champions, ya que el martes recibe en el Giuseppe Meazza desde las 17hs al Arsenal, líder de la Premier League, en uno de los juegos destacados de la competencia europea.

