Manuel Alejandro Federico Chiesa enviaba en su bolso, cargado en un avión, una variedad de drogas que incluían éxtasis, Tusi, LSD y cocaína. Así pretendió despachar la carga a Buenos Aires desde el aeropuerto Aviador Campos, más conocido como Chapelco, el 3 de este mes.

Allí lo detuvieron, y en menos de un día, fue imputado y condenado, no solo a prisión (condicional) de tres años, sino también con la expulsión de la provincia. En el proceso, perdió 5.500 dólares, que irán a un fondo especial judicial.

El martes, alrededor de las 14:30 , descubrieron que Chiesa tenía en su poder, dentro de un bolso despachado en bodega para un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 44 tubos de plástico conteniendo MDMA (por un peso total de 43,91 gramos); 2 tubos de plástico con Tusi (por un total de 3,94 gramos); 14 pastillas y media de éxtasis (por un total de 11,61 gramos); dos bolsas Ziploc con LSD (por un total de 1,63 gramos); y tres tubos de plástico con clorhidrato de cocaína (por un total de 3,90 gramos).

Cuando el bolso fue pasado por el control de escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto, se observaron “formas extrañas” en su interior, lo que motivó la convocatoria del propietario, la apertura del equipaje y el posterior secuestro de la droga. Todo fue rápido, efectivo y sin mayor escándalo.

Después, la fiscalía logró, en menos de 24 horas, la condena. Fue durante una audiencia realizada al mediodía del miércoles, en la que el asistente letrado del MPF, Federico Sura, presentó los términos de un acuerdo pleno que fue avalado por la jueza de garantías Bibiana Ojeda.

Manuel Alejandro Federico Chiesa fue condenado por el delito de tenencia simple de estupefacientes a la pena de 3 años de prisión condicional. Se le decomisaron 5.500 dólares que tenía en su poder; y se le dio un plazo de tres días para retirarse de la provincia.

En los tres años que regirá la condena, deberá seguir pautas de conducta establecidas por la Justicia: Mantener su domicilio y no mudarlo sin dar aviso; no cometer nuevos delitos; someterse al control del Patronato de Liberados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; no ingresar a la provincia de Neuquén; todo esto, además de, por supuesto, “abstenerse de tomar contacto indebido con sustancias estupefacientes”.