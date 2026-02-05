Este miércoles por la tarde, un comerciante de Villa Traful fue víctima de un robo en pleno centro de Villa La Angostura. El asalto ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el comerciante estacionó su camioneta sobre la calle Cerro Bayo, a tan solo 30 metros de la avenida Arrayanes, con 60 mil dólares y 450 mil pesos en efectivo dentro de una mochila que se encontraba en el interior del vehículo.

El damnificado explicó que el dinero, compuesto por dos paquetes de 30 mil dólares cada uno, pertenecía a él y a su hermano. El hombre había viajado desde Villa Traful para cerrar una operación inmobiliaria que, finalmente, no se concretó. "Estacioné la camioneta frente a una inmobiliaria y estuve allí muy poco tiempo, ya que el vendedor con el que debía reunirme nunca llegó", relató en La Angostura Digital.

Tras el fallido intento de reunión, el comerciante, quien también se dedica a la comercialización de vinos, se dirigió al supermercado La Anónima para hacer unas compras. Fue allí donde, al revisar su vehículo, notó que la mochila había sido revisada y que el dinero había desaparecido. "Me di cuenta de que habían ingresado al vehículo, revisaron la mochila y se llevaron todo el dinero", afirmó.

Según su testimonio, la camioneta estaba correctamente cerrada, por lo que sospecha que los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señal para desbloquear las puertas sin necesidad de forzar las cerraduras. "Estoy seguro de que la camioneta estaba cerrada. Creo que usaron inhibidores", indicó.

El comerciante intentó obtener algún indicio que pudiera ayudar a la investigación, buscando cámaras de seguridad en la zona, pero no tuvo éxito. Luego de percatarse del robo, acudió a la Comisaría 28 para radicar la denuncia, donde se mostró molesto por la respuesta inicial que recibió.

"Una policía me dijo que 'mucho más de lo que usted hizo no vamos a poder hacer'. Me sentí desprotegido, sorprendido y confundido por este golpe, ocurrido en pleno centro y a plena luz del día", expresó.

"Esto me genera mucha bronca. Hay tantas cámaras de seguridad en la zona y no se puede tener ni un sospechoso, cuando me abrieron la camioneta a las seis y media de la tarde, en pleno centro, con tanta gente alrededor y habiéndola dejado estacionada solo un rato", señaló.

Además, comentó que está considerando ofrecer una recompensa ante la falta de avances en el caso. "Pensé en ofrecer una gratificación, ya que veo que pasan los días y no hay ningún tipo de progreso", aseguró.

Para concluir, el comerciante expresó su profunda decepción por el robo ocurrido tan cerca de una dependencia policial. "Estoy entre sorprendido y defraudado de que pasen estas cosas a menos de una cuadra de la comisaría. Para mí es un golpe económico muy duro que todavía no logro comprender. Espero que me den respuestas pronto, porque hasta ahora nadie me dice nada y no veo ningún avance en la causa", concluyó.