La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) convocó a todos los trabajadores sanitarios a manifestarse para fortalecer la lucha provincial por una recomposición salarial urgente. La medida se cumple en todos los hospitales de la provincia. La organización advirtió que la pérdida sostenida del poder adquisitivo, los salarios de pobreza y la falta de respuestas del Gobierno Provincial hacen “insostenible la vida de nuestras familias”.

En su presentación pública, el gremio subrayó que “no hay sistema de salud posible con trabajadores empobrecidos” y exigió tres puntos centrales: un salario inicial de $2.000.000; una recomposición salarial real y acorde al costo de vida y la convocatoria urgente de la Mesa de Salud.

ASSPUR también alertó que, de no obtener respuestas inmediatas, no descarta profundizar las medidas de fuerza: “Defender el salario es defender la salud pública”, remarcaron.

Las acciones previstas incluyen una jornada de movilización para este jueves en todos los hospitales y centros de salud de la provincia, y un paro provincial el 11 de febrero, coincidiendo con el tratamiento de la Reforma Laboral.

El reclamo de ASSPUR se suma a las demandas de otros sindicatos estatales como ATE, UPCN y UnTER que también presionan al Gobierno de Río Negro en el contexto de las paritarias. La coincidencia de los gremios refleja un escenario de creciente conflictividad laboral en la provincia, donde la recomposición salarial aparece como eje común frente al ajuste y la pérdida de poder adquisitivo.