El dato que faltaba en medio de la mortandad

La investigación por la aparición de peces muertos en la Laguna del Toro, en Senillosa, sumó un elemento determinante. Durante nuevas fiscalizaciones ambientales, equipos técnicos provinciales constataron en una vivienda particular la existencia de un sistema de descarga irregular que derivaba de manera directa hacia el cuerpo de agua.

El hallazgo se produjo en el marco de las actuaciones que lleva adelante el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, con intervención de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, junto a personal de Fauna, Defensa Civil y el Municipio de Senillosa.

Un pozo sin protección que descargaba a la laguna

En el predio inspeccionado, los fiscalizadores verificaron un pozo de descarga sin impermeabilización. Allí ingresaban distintos tipos de fluidos que luego eran conducidos por un caño de PVC hasta desembocar directamente en la laguna.

Según quedó asentado en la inspección, el sistema funcionaba de manera variable de acuerdo al nivel de líquidos acumulados: cuando el pozo alcanzaba cierto volumen, se producía la descarga hacia el espejo de agua.

La situación fue relevada y documentada en un acta oficial, que se incorporará a las actuaciones administrativas en curso bajo la órbita de la autoridad ambiental provincial.

Un ecosistema frágil bajo presión

La Laguna del Toro es un ambiente estanco, de aporte predominantemente freático. En ese contexto, los equipos técnicos ya habían constatado la presencia de peces muertos y olores característicos en el agua.

Los especialistas indicaron que la combinación de altas temperaturas y el aporte de materia orgánica genera condiciones desfavorables para la vida acuática. Entre los ejemplares hallados predominan carpas, una especie exótica e invasora que, en determinadas condiciones ambientales, puede provocar desequilibrios en los ecosistemas.

Retiro de peces y nuevas inspecciones

Durante la jornada de trabajo también se realizaron movimientos de suelo controlados para permitir el ingreso de una embarcación inflable, utilizada para retirar peces muertos como medida sanitaria y preventiva.

Las fiscalizaciones continuarán en el sector y se integrarán los resultados de análisis de laboratorio que están en curso, junto con la información relevada en el lugar.

Posibles sanciones en camino

Con toda la documentación reunida, la Provincia avanzará con el procedimiento administrativo correspondiente. Ese proceso podrá derivar en medidas y sanciones previstas por la normativa ambiental vigente, según lo que determinen las actuaciones.

El hallazgo de esta descarga irregular suma un elemento concreto en un escenario que generó preocupación en la comunidad y pone el foco en las responsabilidades por el impacto sobre un ambiente natural que ya mostraba señales de deterioro.