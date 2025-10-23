¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 23 de Octubre, Neuquén, Argentina
En 2026

Los Messi llegan al ascenso nacional: Leones FC confirmado en la Primera C

La AFA oficializó la afiliación del equipo presidido por Matías Messi, que dará el salto desde el ascenso rosarino para competir directamente en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Por Marcelo Figueroa
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 14:28
Leones FC, el club de la familia Messi, jugará en la Primera C tras la oficialización de su afiliación a la AFA

Una noticia que sacude el fútbol argentino y, sobre todo, el ascenso: Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, jugará la próxima temporada en la Primera C tras recibir el visto bueno oficial de la AFA.

El club, fundado en 2015 y con sede en la comuna de Alvear, a 14 kilómetros al sur de Rosario, está presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina. La afiliación, publicada en el Boletín Oficial N°6752, le permite incorporarse directamente al sistema de torneos de la AFA, saltándose el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja donde suelen empezar los clubes indirectamente afiliados.

De esta manera, Leones FC pasará a competir en la Primera C junto a equipos históricos de Rosario como Central Córdoba y Argentino (R), mientras continúa dando pelea en la segunda categoría local, donde actualmente se ubica puntero en la Zona Permanencia.

El equipo se entrena bajo la conducción de Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez, quien recientemente asumió con el objetivo de armar un plantel competitivo y garantizar que el salto de categoría no sea un cimbronazo para el club. La dirigencia, encabezada por Matías Messi, trabaja mano a mano con Zapata para consolidar un proyecto que combine juventud, estructura y ambición deportiva.

 

