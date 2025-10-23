Los Messi llegan al ascenso nacional: Leones FC confirmado en la Primera C

Una noticia que sacude el fútbol argentino y, sobre todo, el ascenso: Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, jugará la próxima temporada en la Primera C tras recibir el visto bueno oficial de la AFA.

El club, fundado en 2015 y con sede en la comuna de Alvear, a 14 kilómetros al sur de Rosario, está presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina. La afiliación, publicada en el Boletín Oficial N°6752, le permite incorporarse directamente al sistema de torneos de la AFA, saltándose el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja donde suelen empezar los clubes indirectamente afiliados.

De esta manera, Leones FC pasará a competir en la Primera C junto a equipos históricos de Rosario como Central Córdoba y Argentino (R), mientras continúa dando pelea en la segunda categoría local, donde actualmente se ubica puntero en la Zona Permanencia.

El equipo se entrena bajo la conducción de Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez, quien recientemente asumió con el objetivo de armar un plantel competitivo y garantizar que el salto de categoría no sea un cimbronazo para el club. La dirigencia, encabezada por Matías Messi, trabaja mano a mano con Zapata para consolidar un proyecto que combine juventud, estructura y ambición deportiva.