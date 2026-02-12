En su estreno, Rosario Central venció sin problemas por 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco por los 32vos de Copa Argentina y avanzó a la siguiente ronda, donde volverá a verse las caras con Estudiantes de La Plata luego del "espaldazo" del Pincha en Rosario la última vez que se enfrentaron que el club platense decidió en el pasillo al Canalla tras que la AFA decidiera otorgarle el título “Campeón de Liga” por ser el primero de la tabla anual. Los tantos en el estadio 15 de Abril de Santa Fe fueron cortesía de Julián Fernández y Alejo Véliz.

El conjunto de Jorge Almirón destrabó la historia rápidamente ante el equipo del Torneo Federal A gracias al tanto de Fernández, extremo de 22 años que llegó a préstamo del New York City de la MLS en este mercado. El surgido en Vélez anotó por primera vez jugando para el Canalla conectando por el segundo palo un centro de Enzo Giménez y decretó así el 1-0.

Cerca del descanso apareció el goleador Alejo Véliz, que anotó el tanto que liquidó el trámite a los 40 minutos de la primera etapa. Ángel Di María encaró por el medio y la soltó justo para la diagonal del delantero, quien controló con la zurda para luego ubicarla abajo al palo derecho del arquero estableciendo el definitivo 2-0.

Con mayoría de titulares, ya en el segundo tiempo Central administro la ventaja y las piernas, lo que le permitió a Almirón hacer algunos cambios para descansar a sus hombres más importantes. Fue victoria sin inconvenientes para los rosarinos, que en 16vos de final tendrán un complicado y especial duelo ante Estudiantes, que en esta Copa Argentina eliminó con goleada 4-0 a Ituzaingó.