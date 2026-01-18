Mientras los equipos se encuentran en plena pretemporada, tanto en la Liga Profesional como en las categorías de ascenso, la Primera Nacional y la Primera B, la segunda y tercera divisional en el esquema nacional, sufrieron una reprogramación y se atrasó el inicio de los certámenes por una semana.

Según como estaba pactado, el fin de semana del 8 de febrero comenzaban ambos torneos, siete días después de la máxima categoría. De todas maneras, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial este fin de semana anunciando las modificaciones en el calendario.

"Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División 'B', quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División 'C.", indicó el ente que regula el fútbol en nuestro país.

También se reprogramaron dos partidos de la Liga Profesional

En la semana, la Liga Profesional anunció dos modificaciones en partidos de las primeras fechas del Torneo Apertura. Por la fecha 1, el duelo programado para el viernes 23 de enero entre San Lorenzo y Lanús en el Nuevo Gasómetro se atrasará un poco y pasará de las 17.45 a las 19.