Después de horas de versiones cruzadas y rumores en el fútbol argentino, la Liga Profesional de Fútbol salió a aclarar el panorama. A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que habrá cambios en el sistema de clasificación de los clubes argentinos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque la modificación recién se aplicará a partir de los torneos de 2027 para las competencias internacionales de 2028.

El anuncio llegó luego de que circularan distintas versiones sobre un cambio inmediato en el reglamento. Desde la LPF aclararon que las nuevas reglas todavía no entrarán en vigencia, pero que ya existe un acuerdo dirigencial para implementarlas en el futuro cercano.

El punto central de la modificación está en la Tabla Anual. En el nuevo esquema, el equipo que termine en la novena posición accederá a disputar la Fase 2 de la Libertadores, ocupando el cupo denominado “Argentina 6”. En cambio, los equipos que finalicen entre el tercer y el octavo puesto pasarán a clasificar directamente a la Copa Sudamericana.

De esta manera, el tercer equipo de la tabla, que actualmente disputa el repechaje para intentar ingresar a la fase de grupos de la Libertadores, dejará de jugar esa instancia y pasará a integrar la Sudamericana.

La decisión surge luego de los resultados poco favorables que tuvieron los equipos argentinos en las últimas ediciones del repechaje. En los últimos años, clubes como Huracán, Godoy Cruz, Boca y Argentinos Juniors quedaron eliminados en las fases previas, lo que provocó que terminaran rápidamente su participación internacional.

Con este cambio, la idea de los dirigentes es evitar que los equipos con mejor rendimiento en la temporada queden afuera de las copas demasiado temprano y tengan mayor presencia en torneos continentales.

Mientras tanto, el sistema actual de clasificación seguirá vigente. Hoy los cupos para la Libertadores se reparten entre los campeones de los torneos locales, el ganador de la Copa Argentina y los mejores ubicados de la Tabla Anual, mientras que del cuarto al noveno puesto acceden a la Sudamericana.

La modificación fue tratada en el Comité Ejecutivo de la liga y quedará oficializada cuando sea publicada en los reglamentos correspondientes de la Asociación del Fútbol Argentino.

En medio de este escenario institucional, el fútbol argentino también atraviesa días movidos fuera de la cancha. Los clubes decidieron suspender la fecha 9 del campeonato en apoyo a la AFA, que preside Claudio Tapia, tras la denuncia presentada por la ARCA por presunta evasión impositiva.